Nem todo esquecimento no idoso é benigno ou algo normal da idade avançada

Sempre que ocorrer alguma alteração na funcionalidade do idoso, ele está diante de uma doença, que pode ser uma síndrome demencial, sendo o mal de Alzheimer o tipo de demência neurodegenerativa mais comum. Para falar sobre o assunto, o âncora Jota Batista, da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde desta quinta-feira (25), com a geriatra Alexsandra Siqueira.

A médica começou a entrevista com uma consideração geral a respeito do tema.



“Primeiro, é muito comum todo mundo dizer que advém da idade, mas é bom lembrar que muitas coisas não são da idade. Tem um fator de risco maior quando envelhece para ter doenças, porém, não necessariamente se terá uma demência ao envelhecer”, afirmou.

Alexsandra Siqueira



Alexsandra esclareceu, ainda, o esquecimento na terceira idade.



“Se o esquecimento não atrapalha a minha capacidade funcional, ou seja, no trabalho, na minha vida social, eu continuo fazendo tudo adequadamente, manejando minhas finanças, isso é um esquecimento que não é considerado demência”, declarou.



Ela falou, também, sobre o que leva um idoso a desenvolver demência.



“Eu sou na velhice o que eu plantei na minha vida toda. O controle dos fatores de risco- pressão alta, diabetes, exercício físico, ser uma pessoa sociável, estudar a vida toda- isso tem um efeito cumulativo”, disse a médica.



Você acessa a entrevista na íntegra através do player abaixo.



