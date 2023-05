A- A+

CULTURA Nesta sexta, o cantor Xangai, se apresenta no Projeto Seis e Meia Apresentação ocorre no dia 12 e tem abertura de Ortinho e Os Cordas Elegantes

Depois de lotar o Teatro do Parque no início da temporada com Ana Canãs e Igor de Carvalho, o Projeto Seis e Meia recebe o cantor, compositor e violeiro baiano, Xangai Cantador. A noite, que homenageia a tradição dos violeiros, tem abertura de Ortinho e Os Cordas Elegantes no dia 12 de maio.

Xangai é um artista baiano e velho conhecido do público pernambucano. Nascido na cidade de Itapebi, e tem uma longa carreira distribuída entre shows, álbuns de estúdio, álbuns ao vivo e até mesmo atuação em telenovela, como em Velho Chico, do ano de 2016. Ao falar sobre o show, Xangai afirma que é um privilégio estar na capital pernambucana novamente.

"Voltar a Recife para mais um show é sempre uma oportunidade estupenda. O que mais espero em uma apresentação é que as pessoas sintam a cantoria e sentimento é o que o pernambucano tem de sobra", afirma o cantor.

Ortinho, que esse ano comemora 22 anos de carreira solo, é natural da cidade de Caruaru e estreou no mundo da música através do movimento manguebeat, mas foi no forró que o artista se encontrou. Ortinho já fez parcerias com cantores como Anástia, Azulão, Chico César, Zeca Baleiro e agora estará ao lado de Xangai para abrir a apresentação do Seis e Meia em maio.

Os ingressos para assistir a apresentação de Xangai Cantador ao vivo no Teatro do Parque, podem ser adquiridos a partir de R$60. Para comprar, basta acessar a bilheteria virtual disponível através do Sympla.

Sobre o Seis e Meia

O projeto Seis e Meia no Parque fez história na cidade do Recife. Em atividade constante entre as décadas de 80 e 90, o Seis e Meia foi um importante como canal para o surgimento da nova e brilhante cena musical pernambucana, que hoje encanta o país. Foi na sua janela local que vieram a público os então desconhecidos Chico Science e a Nação Zumbi, Mundo Livre S/A, Belchior, Edson Cordeiro, Emílio Santiago, Itamar Assunção, Paulinho Mosca, Cauby Peixoto entre outros.

Teatro histórico em permanente atividade com capacidade para abrigar confortavelmente 803 pessoas, o Teatro do Parque é palco do projeto. Localizado no centro do Recife, próximo de todos os terminais de ônibus para o subúrbio, a casa é parte da memória afetiva e cultural da Cidade do Recife. Em 2022, ano do seu retorno, o projeto reuniu nomes como Tulipa Ruiz, Marcelo Jeneci, Alice Caymmi, Tânia Alves, Gangga Barreto e outros nomes no palco do Teatro do Parque.

