No Dia da Mulher, Cláudia Molinna, uma das primeiras delegadas da mulher do país, na Folha FM

O programa Na Playlist da Rádio Folha FM, 96,7 desta sexta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher teve a participação de Cláudia Molinna. Ela é vice-presidente da Associação dos Delegados e Delegadas de Polícia do Estado de Pernambuco, advogada, psicanalista, uma das primeiras delegadas da mulher do Brasil. Em seu bate-papo com a apresentadora Patrícia Breda, ela falou sobre os casos de feminicídio e que, em sua opinião, a motivação para esses crimes têm mudado com o passar dos anos. O que antes era apontado como motivo, a traição, hoje em dia percebe-se que os homens não aceitam receber um não.



Cláudia Molinna afirmou que, após sua formação na Psicanálise suas reflexões sobre as escolhas feitas pelas mulheres de seus parceiros, mostram como é importante que sejam conscientes e criteriosas. Uma análise madura a respeito das divergências de opiniões ou crenças, podem servir como alerta. A autovalorização e uma rede de apoio entre mulheres, ajudam a superar crises e muitas vezes a sair de um relacionamento tóxico.



E falando em apoio e acolhimento, Cláudia fez questão de divulgar o grupo Mulheres do Brasil, uma associação apartidária que conta com milhares de integrantes de todo país e estende-se até o exterior. Um grupo heterogêneo que atua em parceria com diferentes esferas de poder, que acolhe e busca fomentar políticas afirmativas e eliminar desigualdade de gênero, raça e condição social. Qualquer mulher pode participar, basta acessar o perfil do instagram @mulheresdobrasil e solicitar sua inclusão.





