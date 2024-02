A- A+

ORQUESTRA No sábado de Carnaval, Orquestra Arruando dará o tom na noite de frevo do Polo Arsenal A orquestra vai conduzir a festa no Polo Arsenal, no Recife Antigo

A Orquestra Arruando, comandada pelo cantor, apresentador e idealizador do grupo, Nilo Otaviano, se apresenta mais uma vez em um dos principais palcos do Carnaval de Pernambuco. No próximo sábado, 10/02, a partir das 18h30, o grupo conduz a festa no Polo Arsenal, a Praça do Arsenal da Marinha, no bairro do Recife Antigo. O show, intitulado “O frevo vive & pulsa & continua” contará com mais de 25 artistas no palco (17 músicos, dois backing vocals e seis passistas de frevo, do grupo Brincantes das Ladeiras, liderado pelo Mestre Wilson Aguiar).

A Arruando preparou um repertório especial composto por grandes clássicos do frevo, entre eles, o frevo de rua Duda no Frevo, de Senô, e o frevo-canção de Chapéu de sol aberto, de Capiba. E composições mais recentes, como o frevo-canção Quer mais o quê, de Marcello Rangel, e o frevo de bloco Festim, de Antônio Carlos Nóbrega e Wilson Freire. “A ideia é levar, mais uma vez, ao Carnaval do Recife, um show envolvente e inclusivo, onde todas as pessoas participem ativamente da apresentação, cantando e dançando, como sempre ocorre nos shows da Arruando”, convidou Nilo.

O show, igualmente ao que ocorria nos bailes de carnaval, até poucas décadas atrás, será finalizado com marchas-rancho. A orquestra escolheu duas das mais populares e que todo amante do frevo sabe cantar: Bloco da Solidão, de Evaldo Gouveia, e Turbilhão, o maior sucesso gravado por Moacyr Franco.

Fundada em 2013, a Orquestra Arruando já realizou mais de 60 shows públicos, sendo 43 deles na Praça do Marco Zero, no Recife. A maioria deles em datas alheias ao Carnaval, o que é um dos principais projetos da Orquestra. “No período pré-carnavalesco e durante a folia de Momo é muito pulsante o frevo em Pernambuco. A magia das letras, acordes e danças ganham o mundo e o coração dos amantes da festa. Mas nós queremos mais. Queremos o pernambucano reverenciando e cantando a nossa cultura o ano todo”, desejou o criador do grupo, Nilo Otaviano.

Serviço: Show da Orquestra Arruando

Data/hora: Sábado, 10/02 – 18h30

Local: Praça do Arsenal da Marinha, no bairro do Recife Antigo

