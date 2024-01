A- A+

CANAL SAÚDE No verão aumentam os casos de pedras nos rins Estima-se que 1 em cada 10 pessoas no Brasil sofra de cálculo renal

Com a chegada do Verão e do calor intenso, muitas pessoas não fazem a ingestão correta de líquidos. Essa falta de ingestão de líquidos, associada ao aumento da transpiração, pode gerar sérios riscos para o surgimento de pedras nos rins. Por isso, nos períodos mais quentes do ano, há um aumento de 30% dos casos de cálculos renais. Para falar mais sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha FM 96,7 conversou no Canal Saúde com o médico urologista Felipe Dubourcq.

Foto: Divulgação. Médico urologista Felipe Dubourcq.



Essa condição é mais comum entre adultos jovens, entre os 20 a 35 anos e mais frequente em homens. Cerca da metade destas pessoas terão um novo episódio de cálculo ao longo dos 10 anos seguintes e por isso a prevenção é muito importante.



O médico Felipe Dobourcq deu algumas dicas de como prevenir os terríveis cálculos renais neste verão.

“A gente tem, com o aumento do calor, uma evaporação maior, uma transpiração maior e uma perda maior de líquido, então, o importante é repor esse líquido. Também temos no verão um consumo maior de alimentos com quantidade maior de sódio. Essa combinação de uma alimentação mais rica em sódio e uma diminuição da ingestão de líquidos, faz com que você predisponha a formação de novos cálculos renais. Existem alguns fatores que a gente já conhece, como os fatores genéticos, alterações anatômicas do aparelho urinário, mais a alteração da diluição da urina. Uma urina muito amarelada, que acaba ocorrendo mais nessa época do verão e é uma coisa que pode ser decisiva na formação de cálculos. Então o que a gente precisa fazer é se hidratar mais, e com isso a gente previne as formações de cálculo”

O médico urologista Felipe Dubourcq, falou um pouco sobre alguns detalhes que podem acontecer com alguns pacientes.

“Nem sempre o cálculo vai dar algum sintoma. Existem os cálculos grandes que podem ser silenciosos. Tem paciente com cálculo de 5 cm dentro do rim sem sentir absolutamente nada, e paciente com cálculos mínimos de 3 mm que não conseguem nem trabalhar, não conseguem ter nenhuma atividade comum. O cálculo quando caminha do rim até a bexiga, no tubo que a gente chama de ureter, faz com que você sinta uma dor intensa, lancinante. Essa dor desenha o espaço do ureter, e pode vir das costas até a genitália, e aí já conseguimos identificar pela posição da dor, mais ou menos a posição do cálculo”, disse o médico Felipe Dubourcq.



Quer ficar por dentro de todo o assunto? Ouça o Podcast completo no player abaixo.

