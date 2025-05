Noite das Estrelas, celebra a diversidade artística de Pernambuco em sua quarta edição

A- A+

Para enaltecer a diversidade artística que dá visibilidade à comunidade LGBTQIAPN+ de Pernambuco, vai ser realizada a quarta edição da "Noite das Estrelas".

O evento acontecerá no próximo domingo, dia 18 de maio, às 18:30, no Teatro do Parque, no bairro Boa Vista, no Recife.

Criado pelo renomado produtor Jango Barros, o evento se tornou um marco na cena artística pernambucana. A Noite das Estrelas é uma verdadeira exaltação à diversidade e à riqueza cultural do nosso estado, onde a arte se manifesta em suas múltiplas formas.

Serão feitas homenagens às drags em destaque, DJs, coreógrafos, cineastas, cantoras, entre outras categorias, além dos atores Ivan Leite e José Brito, personagens icônicos de Matheus e Catirina.

Uma noite repleta de talento, emoção e expressões artísticas que refletem a pluralidade da cultura pernambucana. Uma celebração que promete ser digna de tapete vermelho, celebrando o que há de melhor na diversidade artística de Pernambuco!

SERVIÇO

Quarta edição da Noite das estrelas

18 de maio | Domingo

Teatro do Parque

16h30

R$20,00 (inteira) e R$10,00 (meia-entrada)

