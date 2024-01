A- A+

CARNAVAL Nonô Germano comanda penúltima temporada da Quinta do Galo Evento, realizado na sede do Galo da Madrugada, conta ainda com presença de cantores convidados e apresentações de grupos culturais

A prévia carnavalesca Quinta no Galo, realizada pelo maior bloco do mundo nos meses que antecedem o carnaval, chega à sua reta final desta temporada Carnaval 2024 e traz, nesta quinta (25), o cantor pernambucano Nonô Germano. Filho do maior intérprete de frevos da história, Claudionor Germano, o artista promete um show que vai unir clássicos e novos hits do ritmo mais popular do carnaval pernambucano. O evento, realizado na sede da agremiação, começa às 19h e conta ainda com participação de cantores convidados e apresentação de grupos culturais.

“Nós encaramos a Quinta no Galo como um pontapé inicial, o início do carnaval e é um momento também pra gente receber grandes artistas, amigos, pra estarem com a gente no palco e trocar aquela energia positiva pra espalhar pelos quatro cantos do nosso Estado, nos dias de momo”, afirma Nonô, que traz, para participarem da prévia, os cantores Gerlane Lops, Gui Menezes, Edu Alves, Alice Novaes e Moura Rossi.

Nonô, que lança um novo frevo em homenagem a Reginaldo Rossi – tema deste ano do desfile do Galo -, fala também da expectativa para a festa de momo nos próximos dias. “Teremos um carnaval ainda mais especial do que já é, com esse mote ‘Reginaldo Rossi no Reinado do Frevo’, com base no qual até compus uma música em parceria com Henrique Effe, Fábio Silveira e Léo Pimentel, chama-se ‘No Reinado do Frevo’ e exalta nosso grande rei. A alegria é imensa em poder estar vivenciando mais um desfile do Galo”, externa Nonô.

A Quinta no Galo, esta semana, conta ainda com apresentações do Maracatu Leão da Campina, Capoeira do Mestre Vicente, passistas da Saltos Cia de Dança, Tribo Indígena Tapirapé e bloco lírico Compositores e Foliões. Os ingressos custam R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia) e R$ 250 (mesa para quatro pessoal), à venda na sede do Galo ou no site da Bilheteria Digital.



SERVIÇO:

Quinta no Galo- Nonô Germano e convidados (Gerlane Lops, Gui Menezes, Edu Alves, Alice Novaes e Moura Rossi)

Data: 25 de janeiro (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Sede do Galo da Madrugada (Rua da Concórdia, 984, Bairro de São José)

Ingressos: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia) e R$ 250 (mesa para quatro pessoas)

Informações e reservas: (81) 3224-2899



