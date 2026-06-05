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SÃO JOÃO Nordeste En Canto será lançado neste sábado (06) Projeto chega para valorizar o fomento do forró e da música nordestina no Recife

O São João 2026 está chegando com programação recheada. Idealizado pelos irmãos Derico Alves e Pequeno Melo, em parceria com os primos Dudu Alves e Roberto Medeiros, o projeto junino Nordeste En Canto, será lançado neste sábado (06), a partir das 21h, no Espaço Cultural Cálidus, no Recife.

Com muito forró e alegria, o repertório do Nordeste En Canto inclui músicas de diversos artistas e compositores da música nordestina e do forró. O público vai ouvir canções de nomes como: Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro, Anastácia, Elba Ramalho e outros artistas fundamentais.

Nesta sexta-feira (05), a âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Simone Ventura, recebeu Derico Alves, Pequeno Melo, Dudu Alves e Roberto Medeiros, idealizadores do Nordeste En Canto, que falaram sobre o evento.

“É um prazer falar desse projeto maravilhoso que é o Nordeste EnCanto. É uma coisa de família, porque sou eu junto com meus primos e meu irmão”, afirma Derico Alves.

Serviço

Os ingressos custam R$ 20,00 e podem ser adquiridos no Sympla

O Espaço Cultural Cálidus fica na Avenida Rio Branco, 66, Bairro do Recife, Recife.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

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