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CANAL SAÚDE Novas diretrizes da OMS apontam que 45% dos casos de demência podem ser evitados ou adiados Mudanças no estilo de vida e controle de doenças crônicas estão entre as principais medidas para reduzir o risco de declínio cognitivo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) atualizou as diretrizes globais para prevenção do declínio cognitivo e da demência. Segundo o novo documento, divulgado em julho, cerca de 45% dos casos da doença podem ser evitados ou adiados por meio da redução de fatores de risco que podem ser modificados ao longo da vida.

Entre os principais fatores associados ao desenvolvimento da demência estão o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, o sedentarismo, o isolamento social, a poluição do ar e doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e colesterol elevado. Atualmente, mais de 57 milhões de pessoas vivem com demência em todo o mundo, enquanto aproximadamente 10 milhões de novos casos são registrados a cada ano.

Nesta sexta-feira (24), o âncora da Rádio Folha FM 96,7, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com o médico geriatra da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, seccional Pernambuco, Victor Pontes, que reafirmou que os casos de demência podem ser evitados ou adiados.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Vitor Pontes iniciou a entrevista desmistificando a ideia popular de que a perda severa de memória é um processo natural da idade, explicando a diferença fundamental entre o envelhecimento fisiológico esperado e a instalação de uma doença degenerativa.

"É comum que, com o envelhecimento, nossa cognição, nosso raciocínio e nossa memória sofram um declínio fisiológico e natural. Isso faz parte do processo normal de envelhecer. No entanto, quando essa perda é muito acentuada e passa a comprometer a capacidade da pessoa de realizar, de forma independente, as atividades que antes conseguia fazer, estamos diante de um quadro de demência, que é uma doença.” Victor Pontes, médico geriatra da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia

Ao destacar que até 45% dos casos de demência no mundo (e quase 60% no Nordeste brasileiro) podem ser evitados ou adiados, o especialista reforçou que a verdadeira prevenção da demência não está em injeções ou remédios, mas sim no controle rigoroso do estilo de vida e de fatores como hipertensão e isolamento.

"A cognição é, em grande parte, um reflexo dos nossos hábitos de vida. Perceba que, em nenhum momento, eu falei de remédios, de injeções milagrosas, de soro ou de qualquer tratamento desse tipo. Estou falando de hábitos de vida saudáveis.”

Além disso, o geriatra revelou que a baixa escolaridade é um dos fatores de risco que mais pesam na população. Ele explicou que estudar e aprender desde a infância cria uma reserva neurológica vital que blinda o cérebro contra as perdas cognitivas da velhice.

"Tanto a educação formal quanto a educação informal são extremamente importantes. Quando falo de educação formal, refiro-me principalmente ao período da infância e da adolescência. É nessa fase que construímos uma espécie de 'reserva cognitiva' — uma poupança de inteligência, memória e raciocínio.”

Por fim, Vitor Pontes fez um alerta direto para os idosos que passam o dia inteiramente inativos, ressaltando que o cérebro precisa ser provocado constantemente com novos idiomas, instrumentos musicais ou convivência social para não atrofiar.

"Por isso, é muito importante que, ao longo da vida, você mantenha o cérebro constantemente desafiado. E como fazer isso? Aprendendo coisas novas, como um novo idioma, um instrumento musical ou qualquer atividade que exija raciocínio, concentração e aquisição de conhecimentos.”

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