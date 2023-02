Novas Regras para indicação da cirurgia bariátrica

A- A+

As regras para indicação da cirurgia bariátrica, que tem como seu maior objetivo o tratamento da obesidade grave ou mórbida, irão passar por inovações no país. As novas diretrizes, que já estão em fase de discussão no Conselho Federal de Medicina (CFM), deverão ampliar os critérios de indicação do procedimento cirúrgico para pacientes com Índice de Massa Corporal (IMC), a partir de 35 kg/m², sem a presença de qualquer tipo de doença relacionada. Para falar sobre o assunto, Jota Batista conversou no Canal Saúde com o cirurgião bariátrico, Walter França, na Rádio Folha FM 96,7.

Sobre a mudança nas regras, o especialista afirmou que o objetivo é dar uma melhor qualidade de vida ao paciente.

“Tudo que for dentro da evolução de qualquer ciência vem para favorecer a sociedade é válido. São esses avanços que deixam cada vez mais eficiente o tratamento cirúrgico como sendo o padrão ouro para tratar doenças metabólicas e a obesidade, explicou o cirurgião Walter França.

Já sobre o cálculo de índice de massa corporal (IMC), Walter França explicou que era uma referência, mas apesar de ser um parâmetro, não é o parâmetro mais importante.

“Eu vou lhe dar um exemplo: dentro dos protocolos clássicos um paciente acima de 40 de índice de massa corporal, não precisaria ter nenhuma doença associada para preencher critério a indicação cirúrgica. Mike Tyson tinha 42 de IMC. Ele é obeso morbido? Dentro da concepção simplista, seria. Mas lógico que não, né? Ele tinha uma prevalência de massa muscular em detrimento da massa gorda que pesa mais e o IMC dele vai lá para cima”, afirmou o especialista.

Você acessa a entrevista na íntegra clicando no player abaixo.

Veja também

CANAL SAÚDE Alimentação pós-carnaval: recuperar a energia