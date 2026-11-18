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Canal Saúde Novembrinho Azul reforça a importância dos cuidados com a saúde masculina desde a infância Cirurgiã pediátrica destaca o diagnóstico precoce de fimose e criptorquidia, alerta para o risco de infertilidade e reforça a prevenção contra complicações na vida adulta

Neste mês, o Novembrinho Azul mobiliza profissionais de saúde e famílias para conscientizar sobre a atenção à saúde dos meninos desde os primeiros anos de vida. Instituída por lei em 2023, a iniciativa busca ampliar o olhar da sociedade para além do cuidado já tradicional do Novembro Azul, focado nos homens adultos, promovendo a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno de condições que podem comprometer o desenvolvimento e a fertilidade de crianças e adolescentes.

Os cuidados com a saúde e as avaliações pediátricas de rotina ao longo da infância são fundamentais para identificar alterações urológicas e anatômicas antes que surjam complicações graves. O acompanhamento adequado de quadros como a fimose e a criptorquidia (testículo não descido), o uso de tratamentos conservadores e as indicações cirúrgicas no tempo correto evitam infecções de repetição e protegem a saúde reprodutiva no futuro.

Sobre o Novembrinho Azul, o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com a cirurgiã pediátrica Roberta Leal, que explicou as principais condições que afetam os meninos e defendeu a criação de uma cultura de prevenção desde a infância.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Roberta Leal iniciou a entrevista destacando o papel educativo da campanha instituída em 2023 para alertar que o cuidado em saúde não deve ocorrer apenas quando as doenças já estão instaladas.

“É uma lei recente, né? Uma lei que foi instituída em 2023... Ela veio mais para abrir os olhos, chamar mais atenção, que não é só o tratamento, mas também a proteção e a prevenção. Faz parte do diagnóstico e do melhor tratamento para o paciente. Então, com a campanha, ela alerta de que tem doenças de crianças e adolescentes que você consegue ter o melhor resultado no tratamento se você consegue detectar precocemente. Se você consegue dar o diagnóstico precoce, você consegue prevenir complicações futuras e dar uma melhor qualidade de vida para a criança.”

Ao explicar a diferença entre a evolução da fimose e a urgência no manejo da criptorquidia, a médica detalhou a janela ideal de intervenção para preservar os testículos dos bebês.

“A fimose ela é fisiológica da maioria dos meninos ao nascimento e ela é uma proteção natural do menininho. A criança começou a sair das fraldas, começou a adquirir a sua continência... Aí sim é o momento que a criança já deve ser avaliada por um cirurgião pediátrico e ver se precisaria iniciar algum tratamento... Já a criptorquidia, o diagnóstico e o início do acompanhamento tem que ser mais precoce. A partir dos 6 meses, ela já tem que passar para uma consulta... porque entre esse período de 6 meses e um ano eu já tenho que indicar a cirurgia para a criança. Quanto mais precoce eu faço a cirurgia, maior chance de ter preservação testicular.”

A cirurgiã pediátrica alertou sobre as consequências na vida adulta caso essas duas patologias não sejam identificadas e tratadas na idade correta.

“A fimose, ao longo da infância até a adolescência, viriam as infecções, tanto de pele, que são as balanopostites, ou virar infecção urinária. Na vida adulta é o risco de você pegar doenças sexualmente transmissíveis e o câncer peniano... Já as criptorquidas, que são esses testículos que não desceram, se eu perco esse intervalo de tempo ideal para fazer a cirurgia de fixação na bolsa escrotal ou fazer remoção... na vida da puberdade, vida adulta, esse testículo, essas células, elas não conseguem ter um bom desenvolvimento fora da bolsa escrotal. Então eu tenho um risco maior de infertilidade e também tem uma chance de desenvolver câncer testicular.”

Por fim, Roberta Leal ressaltou a mudança cultural entre os pais que levam os filhos aos consultórios.

“A importância que a gente vem a trazer à população é que não basta a gente tratar, a gente também tem que prevenir. Meninos têm doenças que precisam ser prevenidas com antecedência para poder ter um bom resultado no futuro, manter a taxa de fertilidade, até o desenvolvimento hormonal do menino se eu consiga realizar uma cirurgia precocemente.”

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