CANAL SAÚDE Novembrinho Azul: saúde também é coisa de menino Com a criação do Novembrinho Azul, especialistas reforçam que a prevenção deve começar na infância.

Com a criação da campanha Novembrinho Azul, oficializada por lei federal em 2023, o mês de novembro ganhou uma nova missão: promover ações voltadas à proteção e promoção da saúde de meninos de até 15 anos. A iniciativa busca conscientizar pais e responsáveis sobre a importância de observar sinais precoces de problemas que, quando identificados e tratados a tempo, podem evitar complicações sérias na vida adulta.

Na manhã desta sexta-feira (7), durante o quadro Canal Saúde, do programa Conexão Notícias, da Rádio Folha FM 96,7, o âncora Jota Batista conversou com a urologista Roberta Leal sobre os principais cuidados com a saúde dos meninos e a importância da conscientização durante o Novembrinho Azul.

Assista à entrevista completa abaixo:

“O Novembrinho Azul veio justamente para lembrar que o cuidado com a saúde masculina deve começar ainda na infância. Pequenos sinais podem indicar problemas que, se tratados precocemente, fazem toda diferença na vida adulta”, destacou Roberta Leal, urologista.

Roberta Leal, urologista

Durante a entrevista, a especialista ressaltou que a atenção dos pais e responsáveis é fundamental para identificar condições que podem causar complicações graves no futuro, como fimose e testículo não descido (ou testículo recolhido).

“O testículo que não desce até os seis meses de idade precisa ser avaliado. Se for necessário, a cirurgia deve ser realizada antes do primeiro ano de vida. Isso reduz significativamente o risco de infertilidade e de câncer testicular no futuro”, explicou a médica.

A Cirurgia Pediátrica de Pernambuco (Cippe) também reforçou o alerta e orientou as famílias sobre a importância da observação constante e do acompanhamento regular com o pediatra.

A fimose, segundo Roberta Leal, ocorre quando a pele que cobre o pênis impede a exposição da glande, podendo causar dificuldade para urinar, infecções e inflamações. O diagnóstico e o tratamento precoces são essenciais para evitar complicações.

“A criança que chega à adolescência sem conseguir realizar uma boa higienização tem um risco muito maior de desenvolver infecções e até câncer de pênis na vida adulta. O cuidado começa em casa, com a observação dos pais e o acompanhamento médico regular”, alertou a especialista.

Outro ponto de atenção citado por ela foi a dor testicular súbita, considerada uma urgência médica.

“A torção testicular é uma das condições mais graves que temos. Ela ocorre quando o cordão que sustenta o testículo se torce, interrompendo o fluxo de sangue. É uma emergência. O atendimento deve ser imediato para evitar a perda do testículo”, explicou Roberta.



Além da conscientização sobre doenças específicas, o Novembrinho Azul também busca mudar hábitos culturais. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE 2019/IBGE), entre estudantes do 9º ano do ensino fundamental, 88,3% das meninas buscaram atendimento em unidades básicas de saúde, contra 85,2% dos meninos. Embora a diferença pareça pequena, os números revelam que os meninos ainda procuram menos os serviços de saúde, um comportamento que precisa mudar desde cedo.

“O cuidado com o corpo e a ida ao médico não devem ser vistos como algo apenas feminino. É um ato de amor e de responsabilidade com o futuro”, reforçou a médica.

Com uma abordagem informativa e de alerta, a conversa reforçou que a saúde masculina começa na infância e que a prevenção é sempre o melhor caminho. O Novembrinho Azul pretende estimular o diálogo entre pais e filhos, promover a prevenção de doenças e formar uma geração de homens mais saudáveis e conscientes.

