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Canal Saúde Novembro Azul acende alerta para o câncer de próstata hereditário e a importância da investigação ge Médico geneticista explica quando o histórico familiar de tumores exige rastreamento precoce, desmistifica testes de DNA e detalha protocolos especiais de acompanhamento

Durante o mês de novembro, a campanha Novembro Azul mobiliza a sociedade e os serviços de saúde para reforçar a conscientização sobre o câncer de próstata, o tumor mais frequente entre os homens após o câncer de pele não melanoma. A iniciativa busca estimular a quebra de tabus e incentivar a realização de exames preventivos, chamando a atenção para casos em que mutações genéticas herdadas elevam consideravelmente a probabilidade do desenvolvimento precoce da doença.

Os cuidados com a saúde ao longo da vida e a vigilância contínua permitem diagnosticar tumores em estágios iniciais, fase em que as chances de cura ultrapassam os tratamentos convencionais e reduzem a mortalidade provocada por diagnósticos tardios. Para quem carrega variantes genéticas de predisposição, a identificação antecipada viabiliza a adoção de protocolos individualizados com exames de imagem e acompanhamento especializado antes mesmo do surgimento de sintomas clínicos.

No âmbito do Novembro Azul, o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com o médico geneticista, imunologista e CEO da Neogenômica, João Bosco, que esclareceu quando investigar o risco hereditário e como a genética pode salvar vidas.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

João Bosco iniciou a entrevista explicando a diferença entre os tumores esporádicos e os casos hereditários.

“A gente sabe que a maioria dos cânceres não acontece porque a gente nasceu de berço com a predisposição... A maioria acontece feito o de próstata porque a gente vai aumentando o risco de câncer naturalmente com o decorrer da idade... Só que aí tem um pessoalzinho, um em cada 10 pessoas com câncer de próstata que nascem de berço com esse risco e esses que podem se beneficiar do estudo genético... Um pai ou um irmão com câncer de próstata abaixo dos 60 anos da família já liga a luzinha nossa dizendo: ‘Opa, aqui pode ser que eu tenha uma alteração genética’... Se na sua família materna ou paterna tem gente com câncer de ovário, mama, pâncreas, por exemplo, a mesma alteração genética que aumenta o risco de mama, pâncreas, ovário ou intestino, também aumenta de próstata.”

Ao detalhar a realização do teste genético, o especialista desmistificou a coleta.

“É muito fácil fazer o rastreio. É uma amostra às vezes até de saliva, não precisa nem tirar sangue... pode fazer um 'subzinho' bucal... Quando a gente tem um teste positivo para risco de câncer, tá dizendo o nome, é só para risco, não diz que você tá com câncer, diz que você tem mais risco do que a população geral para esse tipo de câncer. Por exemplo, de próstata, quando a pessoa é positiva tem quase cinco vezes mais chance de ter câncer de próstata do que a população normal. E o que é que significa? Você tem que agir nesse risco.”

O geneticista explicou que o protocolo de prevenção para homens com predisposição genética confirmada deve ser antecipado em dez anos.

“Os exames começam mais cedo, aos 40 anos de idade e envolvem não somente fazer o exame clínico, mas também a gente bota exames de imagem feito uma ressonância, feito ultrassom, que vai aumentar a sensibilidade. O que é que isso na prática permite? Que a gente detecte muito cedo um tumor de forma que seja tratável... Na próstata, diferente da mama, a gente não oferece prostatectomia profilática, retirada da próstata preventiva, não... A imagem é ótima, pega tumores super pequenininhos, então não tem necessidade de mexer na próstata, a gente vai seguindo aí ao longo da vida.”

Por fim, João Bosco alertou para os índices de mortalidade da doença no país decorrentes do diagnóstico tardio.

“Um tumor que a gente fala tanto de próstata, que é fácil de rastrear e hoje em dia tem muita ferramenta para tratar, mata ainda assim no Brasil quase 16 a 18 mil pessoas por ano. A maioria dessas porque deixou chegar, por exemplo, a um diagnóstico de câncer de próstata metastático já ou muito avançado... É importante essas campanhas, mas é importante essa lembrança continuada, porque a gente vê subir o volume... e depois, infelizmente, tem a queda depois de novembro. Não deixe passar o tempo... Esse exame muda completamente a mortalidade.”

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