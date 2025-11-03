A- A+

CANAL SAÚDE Novembro Azul alerta aumento de 32% nos atendimentos de câncer de próstata em jovens Especialista reforça a importância do diagnóstico precoce e de quebrar tabus que afastam homens dos consultórios, garantindo maior chance de cura.

Durante muito tempo, falar sobre saúde masculina estava associado apenas à realização de exercícios físicos. No entanto, especialistas alertam que a prevenção de doenças, como o câncer de próstata, depende sobretudo de acompanhamento médico regular e diagnóstico precoce.

Nesta sexta-feira (03), no quadro Canal Saúde do programa Conexão Notícias, da Rádio Folha FM 96,7, o âncora Jota Batista conversou com o urologista Carlos Filho sobre a campanha Novembro Azul, que alerta para o aumento de 32% nos atendimentos relacionados ao câncer de próstata em adultos de até 49 anos.

Durante a conversa, Carlos Filho destacou que o diagnóstico precoce é o principal aliado na redução da mortalidade pelo câncer de próstata. Exames simples e de rotina, como o PSA e o toque retal, podem identificar o cancêr ainda em estágio inicial, quando as chances de cura ultrapassam 90%.

“Se diagnosticar precocemente no início da doença, a gente consegue ter uma chance muito maior de cura, de resultados cirúrgicos melhores e diminuir aqueles efeitos colaterais que são muito temidos também, problemas de ereção e a incontinência urinária”, afirmou o especialista.

Carlos Filho, urologista

Carlos Filho também ressaltou que os tabus e o preconceito ainda afastam muitos homens dos consultórios, dificultando a prevenção.

“Os tabus ainda afetam muito homens, afastam dos consultórios. O famoso e temido toque retal, mas quem já fez sabe o quanto que é uma bobagem ter preconceito com isso. É um exame que dura em torno de 10 segundos pra gente avaliar a superfície da próstata”, explicou.

O urologista esclareceu ainda que o câncer de próstata é, em grande parte, de origem genética, e não está relacionado a hábitos sexuais do paciente.

“Realmente o câncer de próstata é uma doença que ela é mais genética, ela é intrínseca no homem, então ela não tem relação com hábito sexual do paciente”, destacou.

Ele aproveitou para diferenciar os sintomas do crescimento benigno da próstata, que costuma gerar alterações urinárias.

“O crescimento benigno, ele dá sintomas e o paciente ele vai começar a ter sintomas urinários, começar a ir no banheiro de instante distante, começar a acordar muito à noite para urinar”, afirmou.

Com uma abordagem esclarecedora, a entrevista reforçou que a saúde masculina deve ser acompanhada desde cedo, e que quebrar tabus é essencial para a prevenção.

