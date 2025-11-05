A- A+

CANAL SAÚDE Novembro verde: a homeopatia como terapia complementar ou principal Especialidade médica busca tratar o paciente de forma completa, fortalecendo corpo e mente, e vem ganhando espaço como coadjuvante nos tratamentos convencionais

Com o aumento da busca por tratamentos que considerem o paciente como um todo, a homeopatia vem ganhando destaque no cenário da saúde. Reconhecida como especialidade médica, ela oferece uma abordagem individualizada que considera corpo, mente e emoções, promovendo equilíbrio e bem-estar em diversas condições de saúde.

Neste mês de novembro, quando se celebra o Dia Nacional da Homeopatia, no dia 21, o movimento Novembro Verde realiza diversas ações de divulgação e esclarecimento sobre essa especialidade médica, que atua de forma individualizada, considerando corpo, mente e emoções.

Durante o quadro Canal Saúde do programa Conexão Notícias, da Rádio Folha FM 96,7, o âncora Jota Batista conversou com o médico homeopata Carlos Eduardo Danzi sobre a importância da homeopatia na melhoria da qualidade de vida e no equilíbrio do organismo.

A entrevista completa está disponível nas plataformas de áudio e nos canais da Folha de Pernambuco no YouTube.

Assista à entrevista completa abaixo:

Durante a conversa, Carlos Eduardo Danzi explicou que a homeopatia não trata apenas os sintomas isolados, mas busca a cura considerando o paciente de forma integral.

“A homeopatia anda muito bem nos com o tratamento principal ou complementar, dependendo do caso, dependendo do estado que chega o paciente, dependendo do tipo de doença”, afirmou a especialista.

Carlos Eduardo Danzi, médico homeopata

Ele ressaltou que a homeopatia pode atuar como coadjuvante em doenças crônicas, alérgicas ou em condições que afetam profundamente a qualidade de vida, como ansiedade, dores articulares e problemas digestivos.

“A homeopatia é considera organismo ínico, então ele é formado pelo coração, pelo pulmão e também pelo seu comportamento mental, pelos seus sentimentos”, destacou Carlos Eduardo Danzi, lembrando que o tratamento deve sempre ser conduzido por profissional médico qualificado.

O médico enfatizou ainda que o Novembro Verde busca lembrar a população da importância do autocuidado e de pequenas atitudes diárias que fortalecem o corpo e a mente, como alimentação equilibrada, prática regular de exercícios e acompanhamento médico.

“Campanha Novembro Azul alerta para o aumento de casos, 32% nos atendimentos a adultos de até 49 anos. Bem, diagnóstico precoce pode se incurar mais de 90% dos casos”, completou, destacando a necessidade de conscientização sobre prevenção e cuidado integral.

Com uma abordagem esclarecedora, a entrevista reforçou que a homeopatia surge como grande aliada no equilíbrio físico e emocional, promovendo bem-estar e qualidade de vida, seja como tratamento principal ou complementar.

Veja também