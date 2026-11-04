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Canal Saúde Novembro Verde destaca os benefícios da homeopatia e reforça a importância da saúde integral Médico homeopata ressalta a prevenção, o tratamento individualizado das causas crônicas e o fortalecimento do equilíbrio físico e mental no SUS

A campanha Novembro Verde chama a atenção para os benefícios da homeopatia, promovendo o esclarecimento e a conscientização sobre a medicina integrativa. A mobilização se concentra ao longo de novembro em alusão ao Dia Nacional da Homeopatia, comemorado em 21 de novembro, data que marca a introdução oficial da especialidade no Brasil e busca ampliar o conhecimento da população sobre a promoção da saúde.

Os cuidados com a saúde e a busca pelo equilíbrio do organismo ao longo da vida contribuem para uma melhor qualidade de vida. O acompanhamento médico individualizado, a atenção à saúde mental, o tratamento da raiz das doenças crônicas e a adoção de um estilo de vida saudável estão entre as medidas que ajudam a tratar o indivíduo de forma global, minimizando o risco de efeitos colaterais.

No contexto do Novembro Verde, o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com o médico homeopata Carlos Eduardo Danzi, que falou sobre os mitos, a eficácia clínica e a importância de viver com saúde integral por meio da homeopatia.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:

Carlos Eduardo Danzi iniciou a entrevista destacando que a campanha do Novembro Verde busca conscientizar a população sobre a importância de enxergar a saúde de forma holística, integrando corpo e mente.

“O que a homeopatia busca é a saúde integral. Ela se diferencia muito da medicina convencional, que separa o homem em órgãos, enquanto a homeopatia rearruma isso juntando com a parte mental. A gente precisa estar todo equilibrado para dizer que realmente tem saúde. Geralmente a doença parte de um desequilíbrio que começa na parte mental e comportamental, e a homeopatia age para fazer o indivíduo voltar ao equilíbrio e viver mais naturalmente.”

Ao explicar a diferença entre aliviar apenas a crise aguda e tratar a causa profunda de enfermidades como enxaqueca, ansiedade e distúrbios digestivos, o especialista citou a atuação na raiz dos problemas crônicos.

“Na homeopatia, além de tratar a crise aguda, quando elas vão se repetindo e viram uma doença crônica, a gente vai para a raiz do problema. A gente busca o reequilíbrio para que as crises deixem de acontecer. É uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1980, com medicamentos de custo acessível e que não causam aquele efeito colateral maléfico em outro órgão.”

O médico homeopata esclareceu os motivos pelos quais a especialidade ainda enfrenta debates no meio acadêmico e explicou os avanços das pesquisas na área.

“A homeopatia não é ensinada na maioria das faculdades e não tem financiamento dos grandes laboratórios, porque os medicamentos não têm custo elevado e muitos não geram patentes industriais. Isso dificulta o volume de pesquisas no formato convencional. Contudo, congressos nacionais e mundiais já discutem metodologias científicas adaptadas para comprovar a ação das ultradiluições e da nanotecnologia no organismo.”

Por fim, Carlos Eduardo Danzi desmistificou a ideia de soluções milagrosas, ressaltando a presença da especialidade no Sistema Único de Saúde (SUS) e a necessidade de responsabilidade do paciente com o próprio estilo de vida.

“A homeopatia está presente no SUS através das Práticas Integrativas, mas ainda enfrentamos uma oferta pequena de médicos especializados para a grande demanda existente. É importante lembrar que não existe pílula dourada ou milagrosa: a homeopatia fortalece o organismo, mas precisa vir acompanhada de um estilo de vida saudável, com boa alimentação, prática de atividade física e higiene do sono.”

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