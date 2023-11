Novembro Vermelho: alerta para o câncer de boca

A- A+

A campanha Novembro Vermelho alerta para a prevenção e combate ao câncer de boca, um dos tipos de câncer mais incidentes no Brasil com prevalência em homens acima dos 40 anos. Manchas brancas, feridas que não cicatrizam, sangramento, dificuldade de mastigar ou engolir são alguns dos sinais que podem indicar o câncer de boca. Um levantamento de dados divulgado pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) este ano estima o registro de mais de 15 mil novos casos de câncer de boca no próximo triênio, sendo a maioria diagnosticados em estágios avançados.

Foto: divulgação

A cirurgiã dentista, Josiane Vaz, explicou que tem como evitar o câncer bucal.

“O câncer bucal, você pode evitar você frequentando periodicamente o dentista e também se você observar alguma lesão de boca, se tiver algum sangramento constante. Então deve-se procurar o profissional para que seja diagnosticado precocemente. Porque quando ele é diagnosticado precocemente fica mais fácil e você ter um resultado positivo no prognóstico. Ou seja, quando você faz o tratamento da lesão ainda pré cancerígena, que normalmente é uma cirurgia simples, fica bem mais fácil de você recuperar já quando está mais evoluído atingindo estruturas mais profundas aí torna-se mais complicado o tratamento é mais agressivo é um tratamento normalmente cirúrgico associado a radioterapia”, destacou a especialista.



Sobre o diagnóstico, a especialista explicou que existem alguns detalhes que o dentista deve ficar atento.

“Quando o câncer aparece, são bem discretas com as manchas, aparecem umas placas nesses casos a gente às vezes até acompanha para ver se tá crescendo ou não. Ou tira um pedacinho só uma região discreta para estudo para ver o tipo de alteração que está havendo ali. Existem as leucoplasias é como eu lhe falei é hemangiomas, que são lesões pré cancerígenas a preocupação é quando elas atingem áreas mais profundas a região óssea ou na região retromolar que é a parte posterior da mandíbula”, finalizou.

