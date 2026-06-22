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SÃO JOÃO Novinho da Paraíba mantém tradição do forró raiz em extensa agenda no São João Celebrando 40 anos de carreira, Novinho da Paraiba percorre diversas cidades do Nordeste levando o autêntico forró raiz e reafirmando sua importância na cultura popular

O cantor e compositor Novinho da Paraíba comemora 40 anos de carreira e segue levando o autêntico forró pé de serra aos festejos juninos de 2026. Com apresentações em Pernambuco, Paraíba e Alagoas, o artista cumpre uma intensa agenda durante o mês de junho, passando por cidades como Surubim, Belém de Maria, Limoeiro, Passira, Carpina, Agrestina e João Pessoa, além de dois shows no Recife.

Para falar sobre a programação de São João, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o cantor e compositor Novinho da Paraíba, que fala sobre os 40 anos de carreira e a memória afetiva de suas músicas.

A música é essa memória afetiva, estamos comemorando 40 anos de trabalho, de sucesso e de história, e se você tirar uma música por álbum, vai ter 40 sucessos”, afirma Novinho da Paraíba

Natural da zona rural de Monteiro, na Paraíba, Novinho aprendeu a tocar sanfona ainda criança, de forma autodidata, e transformou o instrumento em seu principal companheiro de vida. Ao longo da carreira, consolidou seu nome como cantor, compositor e instrumentista, ajudando a preservar e difundir os ritmos tradicionais do Nordeste.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Entre seus maiores sucessos estão canções como "Solidão no Peito", "Estrela Cadente" e "Nem Olhou Pra Mim" marcaram gerações de forrozeiros. Com décadas de dedicação à cultura popular, Novinho da Paraíba é reconhecido como um dos artistas que mantêm viva a essência do forró raiz, fortalecendo a identidade nordestina e garantindo espaço para a música regional nos grandes palcos do Brasil.

SERVIÇO



22/06 - Vitória de Santo Antão (PE)

23/06 - Gravatá (PE



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