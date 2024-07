Novo livro com abordagem LGBTI+ na publicidade é lançado pelo publicitário Lucas Jansen 

A- A+

Um novo livro, sobre a abordadem LGBTI+ na publicidade, é lançado pelo publicitário pernambucano Lucas Jansen.: “Como vou explicar isso a uma criança? Repercussões da publicidade LGBTI+”. A obra explora os efeitos de anúncios publicitários que destacam e valorizam pessoas sexo-gênero diversas.

O lançamento do livro “Como vou explicar isso a uma criança? Repercussões da publicidade LGBTI+” terá tarde de autógrafos, que incluirá um debate sobre o tema, neste sábado, dia 20 de julho, às 16h, na Livraria do Jardim, no bairro da Boa Vista, no centro do Recife.

O evento contará com uma mesa-redonda, com participação gratuita, sobre a abordagem LGBTI+ na publicidade, com a presença da publicitária e professora da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Soraya Barreto, e da Advogada e Conselheira da OAB-PE, Goretti Soares.

Após uma extensa pesquisa para sua dissertação de mestrado, o livro leva no título uma referência à campanha da rede de fast-food Burger King durante o Mês do Orgulho LGBTI+ de 2021.

“Entendo que a publicidade carrega valores implícitos e explícitos do contexto em que é criada. Este livro permite compreender como a sociedade enxerga a temática LGBTI+, especialmente em conteúdos que dialogam, direta ou indiretamente, com as infâncias”, explica o autor.

Sobre o autor:

Lucas Jansen é sócio da agência Brava, doutorando e mestre em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB). Bacharel em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). É membro associado dos grupos de pesquisa CNPq “Madalenas em Ação: estudos feministas e de gênero em comunicação” e “Consumo e Cultura Material”. Além disso, é advogado, bacharel em Direito pela Faculdade Damas, com curso em Direito Empresarial Europeu pela Universidade de Coimbra. Membro da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Pernambuco.

O livro “Como vou explicar isso a uma criança? Repercussões da publicidade LGBTI+” já está disponível para compra nos principais marketplaces e no site da editora Appris: https://editoraappris.com.br/produto/como-vou-explicar-isso-a-uma-crianca-repercussoes-da-publicidade-lgbti/

