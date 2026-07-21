Novo livro infantil de Gianni Gianni propõe reflexões sobre afeto e masculinidade
Obra da escritora pernambucana será lançada no Recife com bate-papo e sessão de autógrafos, abordando afetos, relações familiares e masculinidades a partir do olhar da infância
A escritora pernambucana Gianni Gianni lança, no dia 25 de julho, o livro infantil "Quem manda nesta casa?", em evento gratuito na Livraria Pó de Estrelas, no Poço da Panela, Zona Norte do Recife. A obra acompanha o olhar curioso de um menino sobre a rotina na casa dos avós, estimulando reflexões sobre afetos, relações familiares e masculinidades.
Para falar sobre o lançamento do livro, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a escritora Gianni Gianni, que fala sobre a repressão das emoções masculinas.
Nós vamos tolhendo esses meninos e impossibilitando que eles tenham ferramentas para lidar com as próprias emoções e sensibilidade, a ponto de no futuro termos que lidar com masculinidades muito enrijecidas”, afirma Gianni Gianni.
Inspirado em uma história vivida pelo pai da autora, o livro une memórias familiares a temas contemporâneos, como igualdade de gênero e cuidado. Com uma narrativa sensível, a publicação convida crianças e adultos a dialogarem sobre as dinâmicas do cotidiano e a importância da escuta desde a infância.
Acompanhe a entrevista através do player abaixo:
A programação, a partir das 15h, contará com um bate-papo entre Gianni e a escritora Bell Puã, seguido de sessão de autógrafos.
Serviço:
Lançamento do livro infantil "Quem manda nesta casa?"
Data: 25 de julho de 2026 (sábado) às 15h
Local: Livraria Pó de Estrelas – Rua dos Arcos, 60, Poço da Panela, Recife
Programação: Bate-papo com Bell Puã e sessão de autógrafos
Entrada: Gratuita
Classificação: Livre
Livro: R$ 74