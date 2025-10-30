A- A+

CANAL SAÚDE Nutrição adequada é principal pilar para promoção da saúde e prevenção de doenças A nutricionista Ana Célia Oliveira destaca que uma alimentação equilibrada é fundamental para o bom funcionamento do corpo, ajuda na prevenção de doenças e pode ser acessível com escolhas conscientes.

Durante muito tempo, falar sobre “vida saudável” estava associado apenas à prática de exercícios físicos. No entanto, especialistas alertam que manter o equilíbrio do corpo e prevenir doenças depende, sobretudo, de uma alimentação adequada e contínua.

Nesta quinta-feira (30), no quadro Canal Saúde do programa Conexão Notícias, da Rádio Folha FM 96,7, o âncora Jota Batista conversou com a nutricionista Ana Célia Oliveira, professora de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade de Pernambuco (UPE), sobre a importância da nutrição para a qualidade de vida. A entrevista completa está disponível nas plataformas de áudio e nos canais da Folha de Pernambuco no YouTube.

Durante a conversa, Ana Célia Oliveira destacou que a nutrição é um dos pilares fundamentais para o bom funcionamento do organismo e para a prevenção de diversas doenças.

“Manter uma vida saudável está muito relacionado à garantia de uma nutrição, uma alimentação adequada, mantida para se obter uma maior eficácia do funcionamento do corpo e também de prevenção de doenças”, afirmou a especialista.

Ana Célia Oliveira, nutricionista

A nutricionista também esclareceu um dos principais mitos em torno da alimentação saudável: o de que ela é, necessariamente, mais cara.

“Na realidade, a gente sempre associa que a alimentação saudável, adequada é a alimentação mais cara. Isso não é verdade. A gente tem que saber fazer escolhas. E para fazer escolhas, tem que conhecer o que tá querendo escolher”, explicou.

Durante o bate-papo, Ana Célia lembrou que o Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado pelo Ministério da Saúde, é uma ferramenta essencial para quem deseja aprender a montar um cardápio equilibrado no dia a dia.

“A gente tem um guia alimentar para a população brasileira, que é uma publicação do Ministério da Saúde, acessível e fácil de encontrar na internet”, destacou.

A nutricionista alertou ainda para o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, que têm sido apontados como um dos maiores vilões da saúde contemporânea.

“O excesso de calorias é, principalmente, derivado do consumo de alimentos ultraprocessados, porque a indústria se encarrega de botar muita gordura, muito açúcar e adiciona muita coisa nas matérias-primas para transformá-las em alimentos que são atraentes para o consumidor”, ressaltou.

Com uma abordagem esclarecedora, a entrevista reforçou que a saúde começa no prato. Alimentar-se bem não é apenas uma questão estética, mas uma forma de autocuidado, equilíbrio e prevenção.

