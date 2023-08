A- A+

SAÚDE Nutrição é tema de palestras gratuitas nesta quarta e quinta na Imbiribeira, zona sul do Recife Nutrição esportiva funcional e o papel do nutricionista no campo hospitalar são alguns dos temas que serão debatidos, amanhã (quarta, 30) e quinta (31), na 6ª Jornada de Nutrição

Nutrição esportiva funcional e o papel do nutricionista no campo hospitalar são alguns dos temas que serão debatidos, amanhã (quarta, 30) e quinta (31), na 6ª Jornada de Nutrição. O encontro acontece a partir das 18h30, no auditório do Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), na Imbiribeira. Aberto ao público, o evento vai oferecer palestras e discussões a estudantes e profissionais da área da Nutrição e a interessados nos assuntos. As inscrições podem ser feitas pelo link https://www.unit.br/eventos

No primeiro dia do encontro, serão abordados temas como “O nutricionista na residência e docência” e “O papel do nutricionista no campo hospitalar”. Já quinta, as palestras serão sobre “Nutrição esportiva funcional” e “A importância da modulação intestinal e as diversas aplicações”.

Segundo Ivanacha Carneiro, coordenadora operacional dos cursos de Nutrição, Estética e Fisioterapia da Unit-PE, o profissional de nutrição pode atuar em diversas frentes. O foco é a orientação para uma alimentação adequada, a fim de manter o organismo humano saudável e equilibrado.

