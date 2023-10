A- A+

CANAL SAÚDE Nutricionista dá dicas de alimentos que são essenciais para a prevenção do câncer de mama De acordo com o Jornal Britânico British Journal of Cancer, 45% dos casos de câncer têm a possibilidade de serem evitados com hábitos saudáveis.

Uma alimentação saudável é fundamental para qualquer pessoa ter uma boa qualidade de vida e afastar o risco de desenvolver doenças, principalmente, mulheres que estão passando por um tratamento contra um câncer de mama. Mas, nas últimas décadas e motivado por diversos aspectos como má alimentação, falta de exercícios, fatores ambientais e sociais, o número de diagnósticos de pessoas com câncer tem aumentado ao redor do mundo e a má alimentação aparece como uma grande vilã. Para falar sobre o assunto, Jota Batista, âncora da Rádio Folha FM 96.7, conversou com o Nutricionista da Faculdade Alpha, professor Ângelo Almeida.

Foto: divulgação

Durante a entrevista, o nutricionista ressaltou que a alimentação saudável é uma forte aliada não somente no câncer de mama como em diversas outras patologias e quando se trata do câncer.

“O câncer de mama vem aumentando nos últimos anos. Para isso, temos um fator primordial que está presente dentro dessa prevalência, que é a má alimentação. Alguns comportamentos, eles podem ajudar a evitar diversos tipos de doenças, incluindo também o câncer de mama, entretanto, realmente é possível evitar o surgimento do câncer de mama adotando uma alimentação saudável e incluindo alguns nutrientes específicos,” destacou.

O especialista alertou que o alto consumo de alimentos industrializados ricos em sódio e gordura contribuem para o aceleramento do surgimento do câncer de mama.

“Sabendo dessa problemática tenho algumas dicas de alguns alimentos que utilizam e participam desta ação evitando esse surgimento, como por exemplo, as frutas vermelhas, pois possuem alguns compostos que colaboram diretamente com a eliminação dos radicais livres.. Outro principal aliado dentro desse processo são as frutas cítricas que são ricas em vitamina C, que também ajudam na prevenção do câncer de mama e inúmeros outros tumores malignos,” alertou.

Quer ficar por dentro de todas as dicas? Ouça o podcast completo no player abaixo e não deixe de anotar e seguir todas as orientações.



Veja também

PODCAST Lina Fernandes lança campanha de pré-venda do livro "Na terra do podcast"