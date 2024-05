NU'ZS duo canta Roberto e Erasmo no Teatro de Santa Isabel

A- A+

Após seis anos de temporada pelo Brasil com o show ‘Chico Buarque - Um Outro Olhar’, que lotou duas noites no Teatro de Santa Isabel em 2022, o NU’ZS duo agora revisita e reinterpreta a obra de dois artistas máximos da música brasileira: Roberto Carlos e Erasmo Carlos. O show “Amores - A Música e a Palavra de Roberto e Erasmo”, que estreia dia 13 de julho em Juiz de Fora (MG), tem no Recife sua segunda parada. Em 24 de julho, novamente no Teatro de Santa Isabel, a dupla de vida e de palco Max Silva e Marcê Porena relê essa essencial discografia nacional a oferecendo elementos pop, teatrais e eletrônicos.



Quando Max e Marcê iniciaram, em 2021, a pesquisa sobre os parceiros Roberto e Erasmo, já sabiam que estariam cara a cara com significativo acervo da história da música popular escrita por autores que representam por décadas o Brasil popular - e que ousou falar de forma única e direta do amor e das coisas do cotidiano. Pinçaram então 20 canções - todas com a palavra 'amor' embutidas em suas letras - e criaram para elas arranjos com pegada de soul music, rhythm and blues e jazz.

O espetáculo “Amores” perpassa por diversas fases de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. O repertório traz, entre outras, “Eu te Amo, Te Amo, Te Amo”, “Além do Horizonte”, “Gente Aberta”, “Minha Superstar”, “Amar para Viver ou Morrer de Amor” e “Olha”. Do Recife, o show segue para Cuiabá (17/8), Fortaleza (23/8), Campina Grande (14/9) e Palmas (28/9).



NU’ZS - Formado pelo músico Max Silva e pela cantora e compositora Marcê Porena, o duo foi criado em 2004. Quatorze anos depois, surge a necessidade dos artistas se reinventarem e adotarem o nome NU’ZS duo, que tem sua origem em reinventar-se, estar livre para experimentar o novo. Além de ter como proposta reler de forma inusitada clássicos brasileiros, os artistas possuem um repertório autoral, com destaque para os singles "Pouco Tempo" (2012), “11:27" (2018), que teve como convidado Paulinho Moska, “O Dia Fora do Tempo” (2020), "Foi Ela"(2021), "O Meu Amor" e "Geni e o Zepelim" (2023), além do EP “Todo Dia é Santo” (2021) e "Chico Buarque - Um Outro Olhar" (2022).

SERVIÇO:

NU’ZS duo em “Amores - A Música e a Palavra de Roberto e Erasmo”

Dia 24 de julho (quarta-feira), às 20h

Teatro de Santa Isabel: Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife

Informações: (81) 3355.3323

Duração: 90 minutos

Classificação: 16 anos

Ingressos:

R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia)

À venda na Sympla (https://bileto.sympla.com.br/event/92430)

No dia do show, a partir das 16h na bilheteria do teatro



Veja também

CULTURA Orquestra de Câmara da Giral abre programação do 27º Econtro de Educação e Literatura Infantoju