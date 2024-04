O Alimento que adoece

A- A+

Muitos dos males que afligem a nossa saúde advém de nossa alimentação. "Somos aquilo que comemos", já diz o ditado. Gastrite, diabetes, obesidade, colesterol elevado e hipertensão…essas são as principais doenças ligadas à má alimentação. Até mesmo o câncer pode ser desencadeado por uma alimentação focada em refrigerantes, ultraprocessados, muito sal e muito açúcar. Portanto, uma vida saudável necessariamente passa por uma alimentação equilibrada.

É importante investir em frutas e verduras orgânicas, sem agrotóxicos. Quem descobre isso logo cedo, desenvolve hábitos alimentares que reduzem a incidência dessas doenças. As mudanças de hábitos alimentares e de vida são muito recomendadas para a prevenção e controle das doenças crônicas não transmissíveis, como as citadas acima. Vale destacar, pratique no mínimo 30 minutos de atividade física todos os dias; planeje adequadamente suas refeições; escolha alimentos com teor reduzido de gorduras, açúcares e sódio; prefira grãos integrais, alimentos integrais e fontes de fibras; consuma leite e derivados, como queijo e iogurte, optando sempre pelas versões com menor teor de gordura; aumente o consumo de frutas, legumes e verduras.

As doenças crônicas não transmissíveis são algumas das maiores causas de morte no mundo. Para falar sobre o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM conversou com a médica nutróloga Edite Magalhães que alertou para os cuidados com a alimentação.

“Então é importante que as pessoas saibam que isoladamente nenhum alimento é vilão, e é difícil um único alimento causar uma doença que normalmente só acontece por um somatório de fatores. Então entra aí a má alimentação e o sedentarismo. Os índices de obesidade estão cada vez maiores na população, a falta de um sono adequado e o estresse alto nos mostram como precisamos cuidar da nossa alimentação. As doenças crônicas vêm em uma crescente e acontecem por vários fatores que podem ser genéticos, e, claro, a alimentação é um fator que é extremamente importante, então por isso que a gente bate tanto na tecla de que deve ser trabalhado uma alimentação com escolhas melhores”





A especialista alertou para o uso de alimentos industrializados

“A gente vem de uma geração em que comer alimentos industrializados era até um sinônimo de status, um status social, só que a gente vem evoluindo tanto, e hoje já sabemos que vários alimentos industrializados são sim, mais caros do que alimentos naturais alimentícios, que são vendidos em feiras livres, como frutas legumes e raízes.A gente tem alimentos aqui da nossa terra, como cuscuz, macaxeira, inhame que a gente sabe que não são tão caros e muitas vezes até mais baratos que alimentos que vemos nas prateleiras do supermercado e que são infinitamente melhores para nossa saúde em comparação a esses outros iten., Então precisamos buscar nos informar e entender o que a gente pode comer dentro do nosso orçamento e incluir de uma forma mais saudável”



