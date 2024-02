A- A+

DIVERSÃO O bisão Appa do "Avatar: O Último Mestre do Ar" aterrisa na Praia de Boa Viagem Pernambuco recebe o bisão voador mais amado de todos os tempos, em parada única no Brasil

Numa ação da Netflix, nesta quinta (22 ) aterrissa na Praia de Boa Viagem, no Segundo Jardim, em parada única no Brasil, o bisão voador mais amado de todos os tempos, Appa. A enorme criatura fantástica, que fica em Recife até o próximo domingo, dia 25, vem para celebrar a estreia, na Netflix, da série Avatar: O Último Mestre do Ar, uma reimaginação em live-action da animação de sucesso da Nickelodeon. Com efeitos visuais de tirar o fôlego, a produção acompanha Aang (Gordon Cormier), o jovem Avatar, enquanto ele aprende a dominar os quatro elementos para restaurar o equilíbrio de um mundo ameaçado pela Nação do Fogo.



Desta quinta a domingo , das 10h às 17h, o público poderá visitar e tirar fotos gratuitamente com o simpático bisão, uma réplica com 3 metros de altura e quase 7 de extensão, além de conhecer cosplays do protagonista Aang. Para quem já é fã da série animada, vem aí muita nostalgia. Quem ainda não conhece a história, prepare-se para se apaixonar por esse universo e seus personagens agora em live-action.



O mundo épico de Avatar: O Último Mestre do Ar, inspirado pela cultura e pelas lendas asiáticas e indígenas, é composto por quatro nações: Tribo da Água, Reino da Terra, Nação do Fogo e Nômades do Ar. Em cada uma delas, alguns habitantes conseguem manipular os respectivos elementos usando um poder chamado “dobra”, habilidade que só é possível conquistar após anos de dedicação e treinamento intenso - e que pode ser usada para o bem ou para o mal.



Appa, o bisão voador originário da nação dos Nômades do Ar, é um dos melhores amigos de Aang. Junto com jovens aliados da Tribo da Água, ele vai ajudá-lo na jornada para se transformar na entidade mais poderosa das quatro nações, o Avatar, uma figura que nasce a cada geração com o poder de dobrar todos os quatro elementos e, assim, ajudar a manter a paz e o equilíbrio no planeta.

Sobre AVATAR: O ÚLTIMO MESTRE DO AR

Água, Terra, Fogo e Ar: quatro nações viviam em harmonia, sob a tutela de Avatar, o mestre dos 4 elementos e guardião da paz. Mas tudo mudou quando a Nação do Fogo resolveu conquistar o mundo, atacando e dizimando os Nômades do Ar. Como a nova encarnação de Avatar ainda está para surgir, o mundo já perdeu as esperanças. Até que Aang (Gordon Cormier), um jovem Nômade do Ar e o último representante de seu povo, surge para tomar seu lugar de direito como o próximo Avatar. Junto com os novos amigos Sokka (Ian Ousley) e Katara (Kiawentiio), irmãos e membros da Tribo da Água do Sul, Aang embarca em uma missão fantástica para salvar o mundo e reagir à matança cruel do Senhor do Fogo Ozai (Daniel Dae Kim). Mas essa não será uma tarefa fácil, pois o príncipe Zuko (Dallas Liu) está determinado a capturá-los, e eles vão precisar de muitos aliados nesta jornada.

AVATAR: O ÚLTIMO MESTRE DO AR é uma reimaginação em live-action da premiada e amada série animada da Nickelodeon. Albert Kim (A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Nikita) atua como showrunner, produtor executivo e escritor. Jabbar Raisani (Perdidos no Espaço, Stranger Things) e Michael Goi são produtores executivos e diretores ao lado dos diretores Roseanne Liang (também co-produtora executiva) e Jet Wilkinson. Dan Lin (Uma Aventura LEGO, Aladdin) e Lindsey Liberatore (Walker) atuam como produtores executivos de Rideback.

Serviço

Avatar: O Último Mestre do Ar - Visitação gratuita do bisão voador Appa, personagem da série da Netflix

Quando: 22 a 25 de fevereiro, das 10h às 17h

Onde: Segundo Jardim de Boa Viagem (Av. Boa Viagem, 1590 - Boa Viagem, Recife - PE)

Classificação: Crianças menores de 10 anos somente acompanhadas de pai/mãe ou responsável maior de idade.

*Não é permitida a entrada de alimentos e bebidas no local.

Para mais Avatar: O Último Mestre do Ar, visite o Media Center Netflix e a página oficial do Instagram: @avatarnetflix #AvatarTheLastAirbender

