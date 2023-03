A- A+

CONEXÃO CAFÉ O café como instrumento de inclusão Natália Alves, coordenadora da ONG Projeto Inclusão do Amor e André Faro, diretor executivo da Deltaexpresso, abordam o tema no Conexão Café desta semana

O café é utilizado para dar energia, para incentivar a criatividade ou simplesmente, melhorar seu dia. Mas o café também tem um papel importante nas relações interpessoais, conectando pessoas e histórias. Todos e todas bebem café, independente de gênero, raça, classe social, nacionalidade, enfim, é uma bebida inclusiva e democrática. Seguindo este raciocínio, no programa desta semana o barista Alan Cavalcanti mostra uma iniciativa de inclusão por meio do café, batendo um papo com Natália Alves, coordenadora da ONG Projeto Inclusão do Amor, e André Faro, diretor executivo da Deltaexpresso.



Natália Alves falou, durante a entrevista, da sua admiração pela Deltaexpresso por causa da busca por inclusão que faz a empresa ao contratar pessoas com Síndrome de Down.

Toda empresa com mais de cem funcionários tem que contratar de dois a cinco por cento de Pessoas Com Deficiência, e o Deltaexpresso não tem cem funcionários porque é franquia. Então, ele não contratou por obrigação legal, e sim por querer implantar uma política pública mais inclusiva para a sociedade. Esse impacto é muito especial: quando se faz pelo bem, não por obrigação de lei”, disse a coordenadora.

André Faro disse que a iniciativa em prol da inclusão de pessoas com Síndrome de Down tem sido bastante gratificante.

O maior retorno que estamos tendo é o convívio com o pessoal. A oportunidade de inseri-los na rotina social, de participar de algo, de sair de casa, porque muitos acabam ficando muito ‘presos’ em casa”. Tem sido um presente, eles são super amorosos e carinhosos”, afirmou o empresário.

Confira na íntegra no podcast Conexão Café, que você pode ouvir através da sua plataforma preferida ou clicando no link abaixo. O programa Conexão Café acontece toda quinta-feira às 13h e pode ser acompanhado pelo dial da Rádio Folha 96,7 FM ou pelo canal do Youtube da Folha de Pernambuco e Facebook da Rádio Folha FM 96,7.



Veja também

CANAL SAÚDE Como cuidar da saúde bucal das crianças