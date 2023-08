A- A+

CONEXÃO CAFÉ O café como instrumento de inclusão "Um grande amigo me chamou para montar uma cafeteria, que já existe em São Paulo, chamada Chefs Especiais Café , com todos os colaboradores com Síndrome de Down", relata empreendedora social, Natália Alves

Que o café conecta pessoas, ideias e projetos, todos nós sabemos. Os ambientes das cafeterias estão cada vez mais acolhedores, inclusivos e plurais. Seja no modelo do negócio, seja na segmentação do público, temos um espectro amplo de pessoas interagindo no universo do café. Mas vocês sabiam que o café pode ser um importante instrumento de inclusão? Para conhecermos melhor sobre o tema café e inclusão, e tirar todas as nossas dúvidas, nosso apresentador, o barista e empreendedor Alan Cavalcanti @roledobarista convidou a mestra em inclusão laboral de pessoas com deficiência e empreendedora social Natália Alves do @projetoinclusaodoamor para uma bate papo, onde ela contou como o café teve parte no seu projeto de inclusão.



“Seis meses antes de eu engravidar, um grande amigo me chamou para montar uma cafeteria, que já existe em São Paulo, chamada Chefs Especiais Café, com todos os colaboradores com Síndrome de Down. Quando engravidei, descobri, durante a gestação, que meu filho nasceria com Síndrome de Down, e meu amor só fez aumentar, apesar de ele não ter resistido. Transformei isso em propósito de vida e, para mim, cada pessoa que eu insiro no mercado de trabalho, cada projeto que eu desenvolvo, eterniza meu grande amor. É uma forma que encontrei que é até um processo de cura interior: distribuir esse amor ao meu filho para outros filhos”, contou.



O programa Conexão Café acontece todas as quintas-feiras às 13h



