CONEXÃO CAFÉ O café conecta pessoas e constrói laços sociais? Na maioria das vezes que tomamos café, sempre tem outras pessoas conosco, seja no trabalho, em casa ou na cafeteria.

O Café é sempre um bom motivo para reunir pessoas que gostamos. É fato que o café conecta pessoas. Mas você sabia que existem estudos que apontam o café como um instrumento de construção de laços sociais? E que isto pode até ajudar na forma de gerir as cafeterias? Pois bem, para entendermos melhor sobre o tema, e tirar todas as nossas dúvidas, o barista e empreendedor Alan Cavalcanti conversou com a professora, pesquisadora e coffee lover Geraldina Siqueira, doutora pela UFPE, para um papo sobre o assunto.

Durante a entrevista, a doutora falou sobre o seu primeiro contato com o café.

“O meu primeiro contato com o café foi quando eu ainda era criança. O meu avô era agricultor, e entre outras coisas para a subsistência ele plantava alguns poucos “pés” de café na lateral da casa. Ele plantava, colhia e secava, ainda hoje me lembro da secagem do café que estava toda equivocada”, relembrou aos risos. Geraldina Siqueira, doutora pela UFPE. Foto: divulgação

Para Geraldina Siqueira existem duas maneiras de contribuição do café com as relações sociais.

“Como consumidora e amante do café digo que formamos laços sociais pelo café, porque ele conecta mesmo. Café é a bebida que brasileiro oferece quando chega à nossa casa. Como pesquisadora digo que quando uma cafeteria consegue oferecer uma experiência de consumo adequada para o consumidor, esses clientes acabam criando laços sociais,” ressaltou.

Ela também disse que mais uma amostra, e possibilidade de olharmos o café como essa bebida que acompanha a formação histórica e social do povo brasileiro é a pausa do café no ambiente de trabalho.

“A pausa para tomar café no trabalho é uma pausa de produtividade, é uma pausa que se faz necessária para que haja um momento de descompressão, e o café sempre acompanha a gente em vários momentos”, disse.

A entrevista segue com informações importantes, e você pode acessar na íntegra através do player abaixo.

https://www.youtube.com/watch?v=-uJSRfN_U68

