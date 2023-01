O café e a cultura popular brasileira

A- A+

O café tem relação direta com a cultura, história e economia brasileira. Faz parte da vida do brasileiro, influenciando costumes e hábitos. No podcast desta semana, o tema é a relação que o café possui com a cultura popular. O barista Alan Cavalcanti e o âncora Jota Batista conversaram com Roberto Oliveira, professor, especialista em Folclore, ator e diretor de teatro, no programa Conexão Café desta quinta-feira (12), o primeiro de 2023.

Roberto começou a entrevista falando sobre a importância do café para a sua vida.

“O gosto pelo café vem desde pequeno por causa da casa de minha avó. Então, no café da manhã, ele era coado para a gente, e no café da tarde, também! O café, para mim, é bem presente, desde a infância”, explicou.



No Brasil, o café é uma importante mercadoria na história da economia. De maneira geral, o cultivo e comercialização do café o fez ser o principal produto de exportação do país durante o século XIX e começo do século XX. Nesse período, São Paulo e Rio de Janeiro eram os principais detentores da produção e cultivo, mas a concentração na mão de fazendeiros transformou o produto em instrumento de poder. Roberto também falou que quando estudou viu que café tem muito haver com cultura.

“Quando você vai estudar, que começa a entrar nos grupos de estudo, todo o trabalho é regado a café: o teatro, a dança, o folclore em si, a pesquisa, tudo termina em café”, afirmou o professor.

A produção do café no Brasil foi movida pela mão de obra escrava inicialmente, e também por imigrantes e trabalhadores rurais. Dessa forma, a economia e cultura do café no Brasil foi pautado sobre grandes desigualdades sociopolíticas. Ou seja, a produção e renda eram concentradas nas mãos de uma elite dominante.

Você acessa a entrevista na íntegra clicando no player abaixo ou no seu agregador de podcast preferido.



Veja também

CANAL SAÚDE O que você precisa saber antes de começar a fazer exercícios físicos