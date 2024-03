A- A+

O Dia Internacional da Síndrome de Down é lembrado com ação gratuita neste sábado A Clínica Despertar e Academia VIP Fitness promovem atividades com crianças com Down

O Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado no dia 21 de março, é a data que marca a discussão e conscientização global para celebrar a vida e garantir liberdade, direitos e oportunidades à pessoa com down. Foi oficialmente reconhecida pelas Nações Unidas no ano de 2012. Visando a valorização e a comemoração da data, a Clínica Despertar, em parceria com a Academia VIP Fitness, realiza, neste sábado, 16 de março, a partir das 16h, uma proposta de atividade funcional, que envolve crianças com síndrome de down, cuidadores e terapeutas.

Segundo a fonoaudióloga Dryelle Azevedo, uma das sócias da clínica Despertar, que está promovendo o evento, a data comemorativa à pessoa com síndrome de down ainda é pouco lembrada e divulgada, mas de extrema importância e relevância para a sociedade.

“Como profissionais da saúde inseridas ativamente neste meio, eu e minhas sócias compreendemos que é necessário reforçar e divulgar informações de qualidade para sociedade visando a intervenção precoce, desenvolvimento das crianças e na inclusão", explica.

A ação, gratuita e aberta ao público, ocorre na Rua Dr. Luiz Inácio Pessoa de Mello, 418, em Boa Viagem, e contará com atividades físicas, lanches e trocas de informações acerca da temática. A inscrição do público espontâneo pode ser feito pelo número (81) 99968-3985, as vagas são limitadas.



