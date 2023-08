O efeito das telas na saúde das crianças e adolescentes

A- A+

Para crianças e adolescentes, o uso excessivo das telas nessa era digital afeta a saúde física por problemas como a obesidade infantil, dor de cabeça, insônia, distúrbios precoces de visão e até mesmo posturais. Para falar sobre o assunto, o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde desta quarta-feira (16), com a psicóloga Ana Rique, que defende a empatia e o diálogo para contornar a situação do vício no uso em telas por menores de idade.

Psicóloga Ana Rique

Pai e mãe têm que se lembrar que um dia foram crianças e adolescentes. Tem que haver um controle, não uma proibição, através de diálogo e argumentação; distribuir e organizar o tempo do uso de telas”, afirmou.

A psicóloga também criticou, durante a entrevista, o contato com jogos de videogame.

Nos jogos de videogame e tantos outros, predominam violência e guerra, coisas que são inadequadas, desnecessárias e que se repetem em vários jogos. Então, na hora em que aquele adolescente não sabe lidar com frustração, com limites, ele vai responder com o mesmo comportamento que ele foi repetidamente influenciado e estimulado a realizar, que foi o que ele vivenciou o tempo todo”, declarou.

A entrevista segue com mais informações sobre os danos à saúde que causa o uso em excesso das telas na era digital, e você a acessa através do player abaixo.



