COMBUSTÍVEL Etanol foi tema de reunião do Sindaçúcar, Datagro e representante da Alepe, no Palácio do Governo Encontro foi para pedir engajamento do Governo do Estado em uma campanha de valorização do etanol hidratado e anidro

O presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha, presidente da Datagro, Plínio Nastari, e o deputado Antônio Moraes, se reuniram na última semana com o secretário estadual da Casa Civil, Túlio Vilaça, no Palácio do Campo das Princesas, para pedir o engajamento do Governo do Estado em uma campanha de valorização do etanol hidratado e anidro. Nos últimos três anos, houve uma redução no consumo do produto em estados como Pernambuco, Alagoas e Paraíba. A intenção do Sindaçúcar-PE é reverter essa tendência, contando com o apoio do deputado Moraes, que é autor da estadual 17026/2020, que incentiva o consumo de etanol no Estado.

O parlamentar lembrou que o etanol produzido no Brasil atende às normas ambientais internacionais e é um biocombustível sustentável, que gera mais de 60 mil empregos em Pernambuco. Ainda, que a queda no consumo foi influenciada por alterações promovidas pelo governo de Jair Bolsonaro nas regras do ICMS, impactando o preço final e prejudicando a competitividade do etanol em relação à gasolina. Em Pernambuco, o consumo de etanol caiu de 40,4% em 2021 para 34,40% em novembro de 2023. Daí a iniciativa do deputado, juntamente com os representantes do setor, de estimular a criação de novas políticas que favoreçam o desenvolvimento sustentável do segmento.

“Como autor da lei que entrou em vigor em 2020, reconheço a importância de novas medidas que impulsionem o consumo de etanol em nosso Estado. A reunião com o secretário Túlio Vilaça e os representantes do Sindaçúcar-PE e Datagro reforça a necessidade de apoio do Governo do Estado para uma campanha de valorização do etanol”, afirmou Antônio Moraes.

O parlamentar acrescentou que, diante das recentes quedas no consumo, é crucial promover políticas que incentivem a competitividade desse biocombustível, tão relevante para a economia e o meio ambiente. “A busca por soluções sustentáveis e a preservação dos empregos gerados pelo setor são prioridades que continuaremos defendendo no Legislativo, porque sabemos que são capazes de garantir um futuro mais promissor para o povo pernambucano”, concluiu.

