CONEXÃO CAFÉ O "Festival Setúbal tem café" foi destaque no programa Conexão Café desta semana A primeira edição do festival Setúbal tem café, iniciado em 19 de abril, vai até 14 de maio

Maio é um mês muito comemorado no mundo do café, em especial no Brasil, pois comemora-se o início da colheita, o dia do Barista e o Dia Nacional do Café. E claro, muitos festivais de café também. Você sabia que existe um circuito cafeinado em Setúbal? Pois é, dois empreendedores organizaram um festival para comemorar e homenagear o café. Pensando nisso Daniel Uchôa idealizador do evento "Setúbal Tem Café" e sócio do Malabar Café e Nanda Oliva, proprietária do Oliva Café, que também está participando do evento foram os convidados para falar mais sobre este novo festival.



O barista Alan Cavalcanti conversou no Conexão Café, da Rádio Folha 96,7 FM, com Daniel Uchôa, idealizador do festival, que vai até 14 de maio, e Nanda Oliva, proprietária do Oliva Café.

Nanda Oliva

Durante a entrevista, Nanda Oliva falou que a expectativa é de muito movimento no Festival Setúbal tem café.



“A maioria dos nossos produtos são de empreendedores locais. A gente busca está dentro da região, e quando ele (Daniel Uchôa) chegou com a ideia do festival eu pensei: ‘que incrível, vamos lá’.”, Disse Nanda.

Daniel Uchôa

Já Daniel Uchôa falou sobre os atrativos que estarão no festival.



“Estou surpreso com os combos que temos encontrado no festival. São combos com muita identidade local, por exemplo, lá no Clube do Oliva encontramos muito a cara do que é a história da cafeteria. Lá tem um Brownie quentinho com café gelado que parece que foi "voinha" que fez,” finalizou Daniel Uchôa.



O programa Conexão Café acontece todas as quintas-feiras às 13h, e pode ser acompanhado pelo dial da Rádio Folha FM 96,7 ou pelo canal do YouTube e Facebook da Folha de Pernambuco. Confira o programa na íntegra, acessando o podcast Conexão Café no player abaixo:



