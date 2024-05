A- A+

TEATRO O Humorista Matheus Ceará se apresenta no Recife Será apresentação única, no próximo sábado (04), às 20h, no Teatro Boa Vista

Quem aprendeu a gostar de Matheus Ceará no famoso banco de praça, do programa de TV "A Praça é Nossa", do SBT, não perde por esperar o novo espetáculo do humorista. O show de comédia "Meta a Mão que o Dedo é Pouco” será encenado no próximo sábado (4), com apresentação única no Teatro Boa Vista, no Recife, às 20h.

Tem um lado de Matheus Ceará que você só vai ver nos palcos. O show “Meta a Mão que o Dedo é Pouco” é o humorista Ceará em sua melhor forma: como o contador de piadas desbocado, sem as amarras do papel que o tornou famoso na televisão, livre para contar suas histórias das maneiras mais hilárias. Com produção executiva de Priscila Geglio, a obra de Matheus tem classificação de 16 anos, com quase 2 horas de apresentação.



Sobre Matheus Ceará:

Dono de um carisma enorme, com um talento nato para o humor desde criança, Matheus Ceará integrou o elenco do programa “A Praça é Nossa”, do SBT, por 12 anos, deixando o canal recentemente. Nordestino de Fortaleza, no Ceará, aos oito anos de idade Matheus mudou-se para o interior de São Paulo, daí o apelido de infância. Já nessa época começou a imitar os amigos e professores da escola. Percebendo o seu potencial para a carreira artística, Matheus lançou, aos 14 anos, seu primeiro show de piadas, “A Boca do Riso”. Como tinha vergonha de subir ao palco de cara limpa, adotou a indumentária comum do caipira nordestino, surgindo, assim, o personagem Matheus Ceará.



Através desse personagem do matuto do Nordeste, Matheus venceu, em 2010, o quadro “Quem chega lá”, do “Domingão do Faustão”, na Rede Globo, onde foi também homenageado no quadro “Arquivo Confidencial”. Em 2015 rodou o Brasil com o show “Socano a Bucha”, com sessões lotadas. Em 2016, criou o show “Inédito Para Quem Nunca Viu”, mesmo nome de seu novo DVD e CD.



SERVIÇO:

Show do humorista Matheus Ceará - "Meta a Mão que o Dedo é Pouco

Quando: sábado (4) de maio, às 20h

Onde: Teatro Boa Vista: Rua Dom Bosco, 551, Boa Vista - Recife

Ingressos: combo dois ingressos (R$40,00); meia (R$50,00); antecipado (R$55) e inteira R$100,00.

Onde comprar: https://www.megabilheteria.com/evento?id=20240323140015

