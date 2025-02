A- A+

CARNAVAL 2025 O irreverente Maestro Forró será o grande homenageado da Escola Gigante do Samba no Carnaval 2025 A escola na avenida Dantas Barreto, no Recife, na madrugada do dia 03 para o dia 04

O Maestro Forró será o grande homenageado da Escola Gigante do Samba neste Carnaval. Ela vai se somar à outras homenagens, como em 2010, pelo artista plástico Sílvio Botelho no Desfile dos Bonecos Gigantes de Olinda; em 2011, o maestro irreverente recebeu a Medalha Leão do Norte; e no ano seguinte recebeu a Ordem do Mérito Cultural do Brasil. Maestro Forró também foi o artista homenageado no desfile do Homem da Meia-noite em 2015. Já em 2016 foi um dos homenageados do Carnaval do Recife, e no mesmo ano tornou-se imortal na Academia Pernambucana de Música. Neste ano será o tema enredo da Escola Gigante do Samba com o tema: “Maestro Forró - Jorrando Cultura de Pernambuco para o Mundo”

Neste ano a Escola Gigante do Samba desfilará na madrugada do dia 3 (segunda) para o dia 4 (quarta), na avenida Dantas Barreto, bairro de Santo Antônio, área central do Recife

“Me sinto super feliz e agradecido ao universo por esse momento de homenagem de uma escola que tive a oportunidade de fazer parte da bateria mirim, nos anos 80. E viva a Gigante do Samba! Que é uma das maiores forças dessa comunidade tão rica em diversidade cultural que é a Bomba do Hemetério e que durante 82 anos vem difundindo pelo mundo a diversidade da nossa cultura”, celebra o Maestro Forró.

A Escola Gigante do Samba, Patrimônio Vivo do Recife, nasceu em 1942. Com 82 anos de fundação, a Escola tem como presidente Marize Felix, secretário Dilermando José, diretor de carnaval Rivaldo Lacerda e esse ano a Diretoria promove a volta do renomado carnavalesco Hilário Silva, aos quadros da escola. Gigante do Samba já ganhou em torno de 60 campeonatos, sendo 10 anos consecutivos.

