PUBLICAÇÃO LITERÁRIA Livro sobre Bolsonarismo X Lulismo vai ser lançado na Livraria Jaqueira, nesta quarta-feira (02) A publicação de autoria do cientista político professor da UFPE, Adriano Oliveira, tem por título "Do Bolsonarismo ao retorno do Lulismo: Bolsonaro voltará ao poder?"

Jair Bolsonaro (PL) entrou para a história como o primeiro presidente brasileiro a fracassar em uma tentativa de reeleição. Desde que a possibilidade de um segundo mandato consecutivo foi criada, há 25 anos, todos os três presidentes que se candidataram foram reeleitos. O ex-presidente foi derrotado por Lula, que teve 50,9% dos votos válidos no segundo turno, contra 49,1% de Bolsonaro.

Mas, afinal, o que deu errado para o ex-presidente?



Essa e outras questões das últimas eleições são analisadas pelo doutor em ciência política, estrategista e professor da UFPE, Adriano Oliveira, no livro Do Bolsonarismo ao retorno do Lulismo: Bolsonaro voltará ao poder?, que será lançado amanhã, 2 de agosto, às 18h, na Livraria Jaqueira, no Recife Antigo. Oliveira é autor de outros dois livros, como A influência da Lava Jato no comportamento do eleitor, e Eleições e Pesquisas eleitorais, desvendando a caixa preta.

“Esta obra tem o objetivo de mostrar diversos eventos ocorridos na era Jair Bolsonaro, como o impacto da Covid-19 na gestão do ex-presidente, evidenciar as causas que possibilitaram o retorno de Lula à presidência da República, e faz previsão quanto ao futuro do bolsonarismo”.

Através de pesquisas de opinião pública e análises dos eventos ocorridos entre 2019 a abril de 2023, o cientista político Adriano Oliveira permite que o leitor reviva crises, turbulências e escolhas de diversos atores, em particular, do presidente Jair Bolsonaro, que desaguaram na ressurreição do lulismo e no início da desbolsonarização da política.

Este é um livro que desenvolve refinada análise de conjuntura e realiza previsões. Para Oliveira, “Jair Bolsonaro só voltará ao poder se ocorrer a argentinização da economia brasileira. Caso o desempenho econômico do governo Lula seja de razoável para bom, o bolsonarismo sofrerá enfraquecimento, e novos atores da direita civilizada substituirão Jair Bolsonaro na eleição presidencial de 2026”.

O autor



Adriano Oliveira, 48 anos, é Doutor em Ciência Política, professor da UFPE, fundador da Cenário Inteligência, empresa de pesquisa e estratégia. Oliveira é autor de diversos livros e artigos sobre o comportamento do eleitor, e desenvolve análises de conjuntura e de pesquisas para veículos de comunicação e variados atores.

Serviço:

Lançamento Livro

Do Bolsonarismo ao retorno do Lulismo - Bolsonaro voltará ao poder?

Quarta-feira, 2 de agosto, 18h

Livraria Jaqueira, Recife Antigo

Contato:

[email protected]

WhatsAPP: 81 99622 3730



