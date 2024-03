A- A+

CULTURA O Massacre de Angico anuncia, neste Dia da Mulher, nova intérprete de Maria Bonita A 11ª edição do Massacre de Angico terá a atriz Bruna Florie, apaixonada pelo Cangaço, no papel de Maria Bonita

O Massacre de Angico, espetáculo teatral que conta a história da vida e da morte de Lampião, chegará a sua 11ª edição em julho deste ano. A grande novidade, divulgada pela produção do evento, hoje, no Dia Internacional da Mulher, é que Maria Bonita, a lendária Rainha do Cangaço, será interpretada pela talentosa atriz Bruna Florie. As apresentações ocorrerão entre os dias 24 e 28 de julho em Serra Talhada.



Ao selecionar Bruna Florie como a nova Maria Bonita, a equipe de O Massacre de Angico segue no compromisso de celebrar e honrar as mulheres que deixaram um legado duradouro na história brasileira. Sua interpretação promete trazer uma nova e cativante perspectiva sobre a figura de Maria Bonita, destacando sua força, coragem e determinação.

Atriz Bruna Florie



A atriz Bruna Florie é de Triunfo, nasceu e cresceu no Alto da Boa Vista, celeiro da cultura popular. Graduada em Teatro pela UFPE em 2017, Bruna Florie é uma artista da cultura popular, dedicada não apenas às artes cênicas, mas também ao ensino, na função de arte-educadora. Sua paixão pelo Cangaço, desde a infância, a inspirou a abraçar este novo desafio com entusiasmo e dedicação.

“Desde criança sempre fui apaixonada pelo Cangaço, e para mim vai ser uma honra muito grande poder pensar o Cangaço de Maria Bonita, a partir da perspectiva de uma mulher tão forte, empoderada, e que se colocou na sociedade de uma forma emblemática”, contou a atriz.

O MASSACRE DE ANGICO - O Massacre de Angico - A Morte de Lampião conta com 30 atores, 70 figurantes, além de 40 profissionais na equipe técnica e administrativa. A apresentação faz parte da programação do Tributo a Virgolino - A celebração do Cangaço, que tem a produção da Fundação Cultural Cabras de Lampião, com o incentivo do Funcultura; Fundarpe; Secretaria de Cultura e Prefeitura Municipal de Serra Talhada.

Serviço:

Datas das apresentações:

- 24 a 28 de julho de 2024

- Horário: 20h

- Local: Estação do Forró, Serra Talhada, Pernambuco

Para mais informações, visite:

https://www.instagram.com/massacredeangico/

https://museudocangaco.com.br/massacre-de-angico/

Contato para imprensa e entrevistas:

• Bruna Florie - Atriz - (81) 99574-1190

• Cleonice Maria - Presidenta da Fundação Cultural Cabras de Lampião – (87) 99938-6035

• Anildomá Willians de Souza – Pesquisador, escritor e autor do espetáculo – (87) 99918-5533

• Karl Marx – Ator do espetáculo – (87) 98804 3195



