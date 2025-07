A- A+

TEATRO "O Massacre de Angico" retorna a Serra Talhada com espetáculo grandioso sobre a morte de Lampião Montagem celebra os 30 anos do grupo Cabras de Lampião e traz nova leitura do Rei do Cangaço, de 23 a 27 de julho, na Estação do Forró

Serra Talhada, sertão do Pajeú, será novamente palco de um dos maiores espetáculos teatrais ao ar livre de Pernambuco. Entre os dias 23 e 27 de julho, sempre às 20h, a Estação do Forró recebe a 12ª edição da peça “O Massacre de Angico – A Morte de Lampião”, que este ano também celebra os 30 anos do grupo cultural Cabras de Lampião. O evento é gratuito e aberto ao público em geral.

A montagem revive a epopeia vivenciada pelos cangaceiros liderados por Virgolino Ferreira da Silva, o temido e lendário Lampião, explorando não apenas o embate com as forças policiais que culminou na emboscada de 28 de julho de 1938, na Grota de Angico em Sergipe, como também seus amores, dilemas, medos e paixões. A dramaturgia é assinada por Anildomá Willans de Souza, pesquisador do cangaço e conterrâneo de Lampião.

Nesta sexta-feira (18), a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, conversou com Izaltino Caetano, diretor do espetáculo e Feliciano Felix, que interpreta Getúlio Vargas. Acompanhe a entrevista acessando o player abaixo

“A produção mobiliza 30 atores, 70 figurantes e uma equipe de 40 profissionais nas áreas técnica e administrativa. No elenco, destaque para o ator e dançarino Karl Marx, que interpreta Lampião, e para a atriz Bruna Florie, de Triunfo, no papel de Maria Bonita. A produção este ano tem novidades na iluminação e em algumas cenas. O público, que todas as noites lota o espaço onde acontece o espetáculo, vai aprovar, tenho certeza,” comenta Izaltino Caetano.

Ator, diretor, produtor cultural e teatral, Feliciano Félix interpreta Getúlio Vargas, apesar de não ter sido esse, o primeiro personagem que lhe foi oferecido, na primeira montagem do espetáculo.

“Faço parte do espetáculo desde o início da sua criação. Tive a honra de trabalhar com José Pimentel, que dirigiu o espetáculo e trouxe concepção cênica ao Massacre. Ele havia me convidado para fazer Frei Damião, mas durante as leituras ele, me achando parecido com Getúlio Vargas, me ofereceu o personagem que interpreto até hoje,” conta Feliciano.

A cenografia reproduz aspectos do Sertão e locais históricos ligados ao cangaço, criando uma imersão visual e emocional para o público. A expectativa é de que milhares de pessoas confiram a montagem ao longo dos cinco dias de apresentação.

O Massacre de Angico é uma realização da Fundação Cultural Cabras de Lampião, com patrocínio do Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura e Fundarpe.

Serviço:

Espetáculo “O Massacre de Angico – A Morte de Lampião”

Local: Estação do Forró – Serra Talhada (PE)

Datas: De 23 a 27 de julho de 2025

Horário: 20h

Ingresso: Gratuito

Classificação indicativa: Livre

Mais informações: @cabrasdelampiao (Instagram)

