CANAL SAÚDE O outono e as alergias de pele A pele hidratada consegue ser mais resistente às alterações climáticas e a alérgenos do dia a dia

Para evitar o aparecimento de dermatites, psoríase e alergias nesse período de outono, são necessários alguns cuidados, como não tomar banho demorado e com a água muito quente; evitar o uso de esfoliantes, de buchas e optar por sabonetes neutros. Para falar sobre o assunto, o apresentador Neneo de Carvalho, da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde desta quarta-feira (17), com a dermatologista Ana Paula Gusmão.



Segundo a médica, o uso de hidratante é muito importante para combater alergias.



“Se você passa uma vez o hidratante em uma época de verão, nessa época de outono e inverno precisa passar mais vezes, às vezes de três a quatro vezes por dia, para ter a pele mais hidratada, porque ela, assim, consegue ser mais resistente às alterações climáticas e aos alérgenos que têm no dia a dia”, afirmou.



Ela também explicou, na entrevista, que quem tem psoríase pode piorar nesta época do ano.



“A pessoa portadora de psoríase, que é uma doença inflamatória da pele, chega a piorar nessa época do ano porque a pele vai ficar um pouco mais ressecada e vai perder as suas proteínas e a hidratação, o que faz com que a psoríase se torne um pouco mais grave”

Ainda de acordo com Ana Paula Gusmão, o uso excessivo de esfoliantes é prejudicial.



“Se a gente usar do jeito adequado, tem benefício. A pele da gente vai se reproduzindo muito rápido e fica com uma camada superficial morta. Então, algumas pessoas precisam de uma ajuda, como o sabão esfoliante, para tirar a pele morta. O que acontece é que, com o uso diário, eu não vou tirar apenas a camada morta e sim a pele normal, que nos protege contra organismos, calor. Se a gente danifica ela, deixa a porta aberta para várias doenças e alterações”, explicou a dermatologista.



Você acessa a entrevista na íntegra através do player abaixo.



