O perigo da diabesidade para a saúde

A diabesidade está em curso acelerado no Brasil e no mundo e não está associada a um agente transmissor, mas sim a um estilo de vida estressante, sedentário e de má qualidade alimentar. O termo diabesidade faz referência à manifestação simultânea da obesidade abdominal e da diabetes tipo 2. Para o nutrólogo, ngelo Carriço, normalmente a obesidade vem antes da diabetes.

“Normalmente a obesidade surge antes, num processo de ganho de peso o organismo entra em alguns desequilíbrios metabólicos e o principal deles é o desequilíbrio dos níveis de glicose no sangue. Inicialmente nos quadros iniciais de obesidade, a gente inicia com uma resistência à insulina o corpo, que cada vez mais tem que produzir mais insulina para para fazer com que os níveis de glicose fiquem em níveis aceitáveis, em níveis que não causam prejuízo ao nosso corpo”, destacou o especialista