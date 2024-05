O Projeto Adote uma Vovó promove feira para ajudar abrigo

A- A+

O Projeto Adote uma Vovó participa neste final de semana de dois eventos. Neste sábado, dia 25 , a Feira Vegana, no Mercado Eufrásio Barbosa (Olinda) , das 10h às 17h. Já no domingo, dia 26 , a participação acontece no Palácio do Comércio, no Recife Antigo, das 9h às 19h, com a feira de produtos de mesa, como toalhas, panos de prato, sacos para pão e outros artigos.

Nessa feira são comercializados produtos confeccionados com a técnica do Patchwork sustentável, além de artigos em arte sacra, eternização de memórias e criações sustentáveis. O público pode encontrar nos bordados ou apliques temas tradiconais, religiosos, e eventos como Natal, São João e dia dos namorados, e também de figurinhas usadas nas redes sociais.

Feira da campanha Adote uma Idosa /Foto: Gilda Santos

segundo a coordenadora do projeto, Gilda Soares, esses eventos são realizados há 19 anos, tem toda a renda revertida para ajudar abrigos de idosos carentes, através de suas iniciativas. Esses recursos da venda dos produtos serão revertidos para compra de material de higiene pessoal, limpeza, alimentos, cadeiras de rodas e banho.



