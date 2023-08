A- A+

CONEXÃO CAFÉ O protagonismo das mulheres no segmento do café As mulheres foram destaque também na conquista de prêmios no evento Pernambuco Café Show, predominantemente masculino

A cada dia as mulheres têm ocupado mais espaços no mercado de café, especialmente, em áreas tradicionalmente ocupadas por homens, a exemplo das baristas, mestres de torra e cafeicultoras. Um número crescente de mulheres comandando cafeterias, torrefações e sítios de café. Um exemplo recente foi a final do Desafio Koar Pernambuco 2023, que aconteceu no último final de semana, durante o Pernambuco Café Show, na Livraria Jaqueira do Recife Antigo. Dos 18 competidores, como maioria absoluta de homens inscritos, duas mulheres fizeram a grande final, com Luana Gomes como Campeã, e Andreza Lins como Vice-Campeã. Pensando nisso, o barista Alan Cavalcanti conversou com as vencedoras Luana e Andreza.



Durante a entrevista, Luana Gomes falou sobre sua primeira experiência na Copa Koar Pernambuco.

“ Eu não fui com ganância de ganhar, mas eu queria entregar um café bom e estudei meu café para isso. Foi muito importante pra mim, além da estreia, mas também por ter ganhado ter representado”, externou.

Já Andreza Lins, não é marinheiro de primeira viagem, e participou da Copa Koar Pernambuco, em 2022.

“Já participei no ano passado, e na época tinha pouco tempo como barista, não passei para as próximas fases. Por isso fui me arriscar mais uma vez neste desafio e foi muito bom profissionalmente pra mim. Quando a gente pega um café, temos que pensar o que queremos entregar com aquele café, e isso é uma construção sua como profissional também”, declarou.

