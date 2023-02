O que é a "doença do beijo" e quais as consequências para a saúde

A- A+

A mononucleose, popularmente conhecida como a doença do beijo está relacionada à principal forma de contágio: a saliva. Além do beijo, é possível ser exposto ao vírus por meio de tosse e espirro de pessoas infectadas, ou também pelo compartilhamento de copos e talheres. Para dar mais detalhes sobre este assunto, o âncora Jota Batista conversou com o odontólogo Carlos Rodriguez, no Canal Saúde, veiculado na Rádio Folha FM 96,7.

Segundo o odontólogo, a doença do beijo é uma doença infecciosa causada pelo vírus Epstein-Barr. Neste período de carnaval esse vírus acaba acometendo muitas pessoas nas regiões onde se brinca muito.

“Não há sintomas característicos para a doença do beijo. Inclusive ela é confundida com um simples resfriado, por exemplo, acontece muita tosse, inchaço dos gânglios linfáticos, uma certa fadiga”, ressaltou Carlos Rodriguez.

O especialista explicou que o vírus não tem cura, pois fica inativo na pessoa que foi acometida.

“Na maioria das pessoas esse vírus permanece inativo, mas fica inofensivo. O cuidado que devemos ter é que essa mononucleose não evolua. Se não tomarmos o cuidado devidos, podemos ter complicações e essas complicações pode levar para um algo mais sério, como inflamação no fígado”, alertou.

Já sobre o tratamento, o odontólogo disse que é tratado a assintomatologia, pois o tratamento é paliativo, como por exemplo, se tem febre, toma remédio para febre. Em alguns casos tomar anti-inflamatórios e corticoides”, explicou.



