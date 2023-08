A- A+

CANAL SAÚDE O que é e o que causa a endometriose Doença é comum em mulheres entre 20 e 40 anos e tende a se expandir com o passar do tempo se não houver tratamento

A endometriose afeta 6,5 milhões de mulheres no Brasil, segundo levantamento da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2020). A doença é inflamatória e ocorre no útero da mulher. Para falar sobre o assunto, o âncora Jota Batista, da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde desta segunda-feira (7), com a ginecologista Altina Castelo Branco, especialista em fertilidade.

A médica começou a entrevista esclarecendo o que é a endometriose.

É uma doença onde o tecido da camada interna do útero, o endométrio, se descama pela menstruação da mulher e vai cair nos ovários ou na cavidade abdominal, onde voltam a se multiplicar e a sangrar”, afirmou.

Altina Castelo Branco explicitou, também, o processo fisiológico que ocasiona os principais sintomas causados pela doença

O sangue na cavidade abdominal vai criando uma resposta inflamatória que a médio e longo prazo vai desenvolvendo aderência (que é a sequela de um processo inflamatório), onde um órgão vai colando no outro, o que ocasiona os dois principais sintomas mais comuns dessa doença, que são dor, porque se um órgão cola no outro, quando ela menstrua, o útero vai contrair e tensionar bexiga, intestino… e, como segundo sintoma, a dificuldade de engravidar, porque, devido à inflamação, as trompas podem ser prejudicadas e diminui a probabilidade de fixar o óvulo, ou diminui a chance de o espermatozóide encontrar o óvulo”, explicou.

A endometriose, que é comum em mulheres entre 20 e 40 anos, tende a se expandir com o passar do tempo se não houver tratamento, pode ser feito com hormônios e excisão cirúrgica. Você acessa a entrevista na íntegra através do player abaixo.



