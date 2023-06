O que é e quando é necessária a raspagem da próstata?

A- A+

A raspagem da próstata pode ser entendida como uma diminuição do órgão, que tende a crescer com o avançar da idade do homem, sofrendo uma hiperplasia benigna, que ocorre com cerca de metade dos homens após 45 anos. Para falar sobre o assunto, Patrícia Breda, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde desta quarta-feira (14), com o urologista Felipe Dubourcq.



O médico relatou, na entrevista, possíveis consequências que acarreta o aumento da próstata, causado pelo estímulo da testosterona.



“Uma parte dos homens vai ter uma alteração na forma de urinar, porque a próstata cresce e impede a saída de urina da bexiga, então, às vezes, a gente vai precisar lançar mão de algumas medicações para facilitar a forma dele urinar. Alguns deles não vão responder bem a essas medicações e vamos ter que realizar um tratamento cirúrgico”, afirmou.

Felipe Dubourq também disse como é feita a raspagem da próstata.



“É a ressecção transuretral, que a gente chama de raspagem da próstata. A gente passa um aparelho por dentro da uretra (não é feito nenhum corte ou incisão na barriga do homem, a gente passa pelo orifício da uretra mesmo, com o paciente anestesiado). Por dentro desse aparelho, ele abre um mecanismo, e a gente começa a cortar a próstata em pequenos fragmentos. Assim, retiramos isso com um equipamento, e vamos coagulando, fechando os vasos logo após o corte”, explicou.



De acordo com o urologista, esse tratamento é indicado para os homens em que a próstata cresce e que, por isso, obstrui a passagem da urina.



