O que fazer quando um casal não consegue engravidar?

A- A+

Formar uma família é o sonho de muitos casais, mas isso requer bem-estar da saúde, tanto do homem quanto da mulher. Quando as tentativas falham e, por meses ou até mais de um ano, o casal não consegue gerar um embrião, é importante buscar orientação especializada. Para falar sobre o assunto, o âncora da Rádio Folha FM 96,7, Jota Batista conversou, no Canal Saúde desta quarta-feira (20), com a médica ginecologista, Altina Castelo Branco, especializada em Reprodução Assistida.



Das causas para a não gestação, 35% são femininas, 35% são masculinas, 20% são fatores associados e 10% são infertilidade sem causa, que é quando se esgotam os recursos de diagnóstico sem que haja um entendimento de o porquê o casal não engravidar. Por vezes, há uma doença de base impedindo essa questão, e deve ser investigada. Pode ser ovário policístico bem como endometriose, presença de miomas, etc.



É possível recorrer à reprodução assistida para realizar o sonho de ter um filho. A fertilização in vitro é indicada em casos de fator masculino, endometriose, fator imunológico e infertilidade sem causa aparente, bem como na falha de tratamentos anteriores mais simples, como inseminação artificial. Na fertilização in vitro, o encontro do espermatozóide com o óvulo ocorre em laboratório, e não nas trompas da mulher. O sucesso está ligado à geração de um número maior de óvulos do que o normal, por isso a mulher é estimulada com medicações hormonais.



Você acessa a entrevista na íntegra através do player abaixo.



Veja também

TURISMO Vem Pro Frevo recebe estudantes cariocas para vivenciar o Carnaval de Olinda