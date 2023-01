O que você precisa saber antes de começar a fazer exercícios físicos

A- A+

Com a chegada de um novo ano, muita gente faz novos planos para a vida pessoal, e quase sempre está nas decisões cuidar do corpo, fazendo exercícios físicos. Mas o que pouca gente se preocupa é em se preparar para essa nova fase: como começar? Que exercícios fazer? O que precisa fazer antes de começar os exercícios? Será que o coração está bom pra essa sobrecarga? Para falar sobre o assunto, Jota Batista conversou, no Canal Saúde desta quinta-feira (12), com o educador físico Wal Paes, especialista em Nutrição Esportiva e Obesidade e Emagrecimento.

O profissional contextualizou que exercícios físicos são questão de hábito e devem ser planejados para que não sejam deixados de lado.

Exercício físico tem que ser implementado na nossa rotina. Um conselho que eu dou é: nunca deixe para começar a se exercitar quando estiver desocupado, porque à medida que você se ocupar novamente, a probabilidade de você deixar de fazer esse exercício físico é muito grande. Então você tem que encaixar o exercício na sua agenda mesmo que ela esteja ocupada; tem que criar esse horário dentro do seu dia a dia porque os benefícios que traz são inúmeros”, orientou. Educador físico Wal Paes

Wal Paes também aconselhou sobre o que fazer para começar a se exercitar quando uma pessoa se encontra em situação de sedentarismo.

O primeiro passo é saber se seus exames cardiológicos estão em dia. A segunda coisa é procurar saber se as articulações também estão ‘ok’: ombro, joelho, coluna. E procurar uma academia ou um profissional que vá prescrever o melhor exercício para você na atual situação em que você se encontra. Assim como a alimentação, o exercício é algo que tem que ser personalizado, nem todo mundo pode fazer os mesmos exercícios, na mesma intensidade. E só quem vai conseguir personalizar de acordo com cada pessoa é o profissional de educação física”, explicou.

Você acessa a entrevista na íntegra clicando no player abaixo ou no seu agregador de podcast preferido.

