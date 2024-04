Obesidade: A maior causa de doenças no mundo

A- A+

De acordo com o Atlas Mundial da Obesidade 2023, a incidência da obesidade global deve apresentar um crescimento exponencial nos próximos anos. Apenas no Brasil, a previsão é de que até 2035, 41% da população adulta conviva com a doença. Segundo alguns trabalhos, a incidência de pacientes obesos adultos duplicou nos últimos 30 anos e quadruplicou na faixa etária pediátrica neste mesmo período.

Quem está acima do peso sabe das dificuldades no dia a dia: locomoção, sono, disposição para o trabalho, dificuldades para realizar ações consideradas simples no dia a dia, além de doenças associadas. É um quadro crônico que precisa de uma intervenção, mas que deve avaliar o indivíduo de forma ampla. Isso inclui mudança de mentalidade do paciente, que deve estabelecer uma nova relação com o alimento, novos hábitos de vida, incluindo a atividade física, além de trabalhar também o lado emocional.

A preparação para cirurgia bariátrica inclui exatamente tudo que foi citado, sempre com o apoio de uma equipe multidisciplinar e a realização de exames e avaliações dos especialistas que atuam de forma importante nesta doença, como cardiologista e pneumologista, além do nutricionista, endocrinologista e da psicologia. Outros profissionais podem ser solicitados de acordo com a avaliação individual de cada paciente. Segurança e saúde são fundamentais!

Após o procedimento, o indivíduo deve seguir à risca todas as recomendações da equipe de especialistas, desde a alimentação, que vai sendo introduzida paulatinamente, até o início das atividades físicas.



Para abordar o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM conversou com o médico José Câmara, Coordenador do Centro de Obesidade e Diabetes Hospital Santa Joana Recife e Presidente em Pernambuco da SBCBM -Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica que alertou para os problemas existentes com as pessoas que têm obesidade.

Médico cirurgião bariátrico José Câmara. Foto: Divulgação



“O que se sabe é que já há algum tempo a obesidade é uma doença. Isso é fato. Porque ainda existe muito preconceito com obesidade, hoje em dia existe que ninguém aceita mais que alguém fale sobre o preconceito de gênero e de raça e com razão, mas no obeso o pessoal continua aceitando e a obesidade ela causa numa pessoa que tem essa doença um estado de inflamação crônica, uma inflamação constante de baixo grau e essa inflamação faz com que outras doenças comecem a aparecer. Hoje descritas são mais de 190 doenças, mas as mais comuns são exatamente a pressão alta, a diabetes, o colesterol alto, triglicerídeo, a gordura no fígado que até um dia desse achava que não era nada demais, hoje a gente sabe que ela pode dar uma série de outros problemas, além a dificuldade de dormir, apneia do sono e os problemas articulares por conta da sobrecarga de peso nas articulações. Enfim, são muitas doenças que simplesmente tendem com o tempo a piorar se nada for feito.”



O especialista também motivou as pacientes com a doença a terem uma mudança de hábitos



“Tem que partir de todos, mas o principal é o paciente, a família faz um papel importante, inclusive desde a faixa etária pediátrica, a gente sabe que nos últimos 30 anos dobraram o número de pessoas obesas no mundo. Então o que a gente come em casa e passa para os filhos também vai ter a sua influência, então todo mundo participar desse processo é fundamental, porém o artista principal é o paciente, ele tem que estar motivado e precisa entender a importância de se curar dessa doença”



