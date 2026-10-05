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Canal Saúde Obesidade exige tratamento contínuo e pode ter cirurgia bariátrica como alternativa em casos graves Cirurgião bariátrico explica a importância da mudança de estilo de vida, os critérios para indicação da cirurgia e a necessidade de acompanhamento por toda a vida

A obesidade é uma doença crônica que pode aumentar o risco de diversos problemas de saúde e comprometer a qualidade de vida. O quadro está relacionado ao acúmulo excessivo de gordura no organismo e pode se tornar mais difícil de controlar quando não é acompanhado e tratado adequadamente.

Segundo o Ministério da Saúde, por meio do Vigitel, cerca de 25,7% dos adultos brasileiros, aproximadamente uma em cada quatro pessoas, vivem com obesidade.

Nesta quarta-feira (30), a âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Simone Ventura, conversa, no Canal Saúde, com o cirurgião bariátrico José Câmara, sobre obesidade crônica, indicação da cirurgia bariátrica e os cuidados necessários antes e depois do procedimento.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:



O próximo dia 11 de outubro foi instituído como o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do controle da doença.

Nos últimos anos, a obesidade vem crescendo em diversos países. A condição é considerada uma doença multifatorial e pode estar relacionada a fatores genéticos, metabólicos, alimentares, emocionais e comportamentais. Por isso, o tratamento deve considerar as necessidades individuais de cada paciente e pode envolver diferentes profissionais de saúde.

O cirurgião bariátrico José Câmara destacou que a mudança de estilo de vida deve ser a base do tratamento da obesidade.

"E para tratar a obesidade, a gente primeiro tem que fazer o básico. É necessário que haja uma mudança de estilo de vida. Se eu não fizer isso, nenhum outro tratamento, nenhuma medicação avançada, nem mesmo uma cirurgia vão ter bons resultados. A gente tem que fazer primeiro o básico bem feito." José Câmara, cirurgião bariátrico

O médico também explicou que a obesidade é uma doença multifatorial e, por isso, pode exigir o acompanhamento de diferentes profissionais de saúde.

"A obesidade é multifatorial, tem várias coisas que influenciam ela começar a surgir, não tem um tratamento único. O paciente precisa passar por uma equipe multidisciplinar. O nutricionista tem que estar nessa equipe. Muitas vezes o psicólogo, o psiquiatra e o endocrinologista..."

Quando a obesidade se torna crônica e apresenta dificuldade de controle por meio das estratégias convencionais de tratamento, a cirurgia bariátrica pode ser indicada após avaliação médica individualizada.

O procedimento é realizado, em muitos casos, por videolaparoscopia, técnica minimamente invasiva que utiliza pequenas incisões no abdômen. José Câmara explicou que a evolução das técnicas cirúrgicas contribuiu para ampliar a segurança do procedimento e também detalhou alguns dos critérios utilizados para a indicação.

"A cirurgia cada vez mais ela é menos invasiva, é feita através de pequenos furinhos no abdômen... (...) a possibilidade de complicação... de mortalidade é abaixo de 0,1, 0,2% (...) E a gente indica essa cirurgia quando esse IMC (...) é acima de 40 independente da pessoa ter alguma doença ou quando ele é acima de 35 e o paciente tem alguma doença relacionada..."

O procedimento pode permitir uma recuperação mais rápida, mas o tratamento não termina com a realização da cirurgia. Após a operação, o paciente precisa seguir uma série de cuidados, incluindo acompanhamento médico e nutricional, além de mudanças na alimentação e na rotina.

Durante aproximadamente um mês, a alimentação é feita por meio de dieta líquida e pastosa, orientada por nutricionista. Em muitos casos, aos 15 dias, o paciente pode retornar ao trabalho e voltar a dirigir, conforme avaliação da equipe médica. A prática de exercícios físicos costuma ser liberada de forma gradual, podendo ocorrer por volta de 30 dias após o procedimento, de acordo com a evolução individual.

José Câmara reforçou ainda que a obesidade não tem cura, mas pode ser controlada. Por isso, mesmo após uma perda significativa de peso com cirurgia ou medicamentos, o acompanhamento precisa continuar ao longo da vida.

"Obesidade não tem cura. Mas ela tem controle, tá? Porque controle é pro resto da vida. Depois que você perde peso, o seu corpo, com o passar do tempo, vai brigar para voltar um peso que ele já teve... A cirurgia é de fato considerada o tratamento mais eficaz para perder peso e para manter, mas ela não é definitiva se o paciente não fizer parte dele e a equipe médica também não acompanhar."

O cirurgião bariátrico reforçou que a cirurgia deve fazer parte de um tratamento contínuo e individualizado. A manutenção dos resultados depende da participação do paciente, da adoção de hábitos saudáveis e do acompanhamento da equipe de saúde ao longo do tempo.

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